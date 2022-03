Julio César en picada contra la Iglesia Católica: “Son arrolladores”

Una angustiada madre de la comuna de Maipú realizó un sentido llamado al alcalde de la comuna Tomás Vodanovic para terminar con los campanadas provenientes del Templo Votivo de Maipú, provocando la indignación del periodista Julio César Rodríguez.

Esto, luego que la mujer señalara que su pequeño hijo con autismo sufre fuertes crisis debido al sonido de las campanas. “Mi hijo sufre y se autoagrede cuando suenan las campanas” , señaló la mujer visiblemente afectada.

Además, agregó que le solicitó personalmente a la administración del Templo, pero no obtuvo una respuesta satisfactoria. “Hablé recién con la persona del Templo y me dijeron que (las campanadas) están programadas y no se pueden eliminar”, informándole que debe enviar un correo para ver qué solución le pueden entregar.

La mujer, que se presentó como Ana María y estaba tremendamente afectada con la situación, reclamó que son 45 estudiantes con autismo del colegio O`Higgins de Maipú que sufren con el toque de las campanas que suenan cada una hora. “Las campanadas deberían ser solo para el llamado de las misas”, reclamó al borde de las lágrimas.

Ana María, aprovechó las pantallas del programa Contigo La Mañana de CHV y se acercó al periodista Juan Pablo Queraltó, quien realizaba una transmisión en vivo en la Plaza de Maipú. Ahí, efectuó su desesperado llamado, ante la escaza respuesta de parte del Templo, indicando que el bullicio afecta al entorno y la concentración de los estudiantes.

LA IRA DE JULIO CÉSAR

Durante la transmisión, los televidentes confirmaron la molestia que provocan los campanazos, generando una fuerte crítica del conductor Julio César Rodríguez hacia la Iglesia Católica. “La Iglesia cree que las tradiciones están por sobre las personas. Siempre han sido arrolladores y han pasado ha llevar todo. ¡Cortenla!”, sentenció.

[ Revisa el reclamo aquí ]