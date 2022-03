“Pero me estás comparando...”: la comentada pregunta de Constanza Santa María que sorprendió al Presidente Boric

El Presidente Gabriel Boric conversó este lunes con Constanza Santa María y Mauricio Hoffman en una entrevista radial.

En la oportunidad, se volvió a tocar el tema de la molestia que expresó el Mandatario por la presencia de Ricardo Ezzati en en la Catedral Metropolitana en el acto religioso realizado el sábado.

Tras esto, la periodista señaló que “le quiero preguntar por qué el parámetro con que usted juzga el caso de Ezzati y Errázuriz, es diferente por ejemplo, a su ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, que fue condenado por injurias y calumnias y está procesado por otro caso cierto, tiene que declarar el próximo 22 de marzo. Está imputado por un delito por parte del Ministerio Público. ¿Por qué con él no se le trata igual?”.

“Pero me estás comparando...”, afirmó Boric con rostro de sorprendido.

“Condenas. Estoy comparando digamos alguien que está siendo procesado por la Justicia, en términos de criterio ético”, precisó Santa María

“Pero procesado por la Justicia por haber ingresado a un camino rural, y el otro estamos hablando de abusos sexuales a niños”, respondió el Mandatario.

“No estoy comparando delitos, Presidente”, indicó la periodista. “Estoy diciendo el criterio frente a personas, unas que efectivamente han sido acusadas pero no han sido condenadas, versus un ministro que sí fue condenado, por el delito que sea, está en proceso. ¿No hay una disparidad de criterio? Me refiero a un criterio ético Presidente”, planteó.

“No. No creo que haya una disparidad de criterios. Yo creo que a estas alturas, en el mundo, hay absoluta claridad de que los abusos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia Católica y el encubrimiento activo por parte de la institución de los mismos, es un hecho público y notorio”, afirmó el Mandatario.

Tras esto, Boric indicó finalmente que “yo no quiero entrar en una guerra contra la Iglesia, yo no tengo el don de la fe pero respeto mucho todas las manifestaciones espirituales y tengo un tremendo respeto por la labor que ha realizado la iglesia, y las diferentes iglesias con quienes más sufren, pero acá hay una cuestión que es inaceptable. Y me parece que es totalmente distinto a condenas de otro tipo como el haber ingresado a un camino rural alternativo”.

Cabe mencionar que la periodista se convirtió en tendencia en redes sociales tras la pregunta al Presidente Boric.

