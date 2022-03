Presidente Boric insiste en sus críticas por invitación a Cardenal Ezzati a Te Deum: “Fue imprudente por parte de la iglesia”

El Presidente Gabriel Boric reafirmó esta noche, en entrevista con T13, las críticas hechas hoy domingo, durante el denominado “Cambio de Mando Ciudadano”, en la comuna de La Pintana, a la presencia de los Cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz en el Te Deum ecuménico por su llegada a la presidencia de Chile.

Gabriel Boric se tomó un minuto para manifestar su molestia por el actuar de Ricardo Ezzati. 👇https://t.co/t8aEOBji9f — Publimetro (@PublimetroChile) March 13, 2022

Con el mismo énfasis que tuvo al momento de cuestionar la presencia de Ezzati y Errázuriz en el Te Deum de este sábado, durante la ceremonia simbólica realizada en la comuna del sector sur de la capital, Boric afirmó en entrevista con Canal 13 que “yo creo que estas cosas hay que decirlas de frente. El dolor de las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia, y no solamente el hecho del abuso mismo, sino todo el encubrimiento personal e institucional, ha generado un daño terrible. Bueno, hemos visto, no solamente en Chile sino que en todo el mundo”.

El rechazo del Presidente Boric

El mandatario insistió en la importancia de dar cuenta de estos hechos, de manera que no queden impunes frente a las víctimas y la sociedad.

“Creo que era importante manifestar la molestia, porque son personas que hay suficientes antecedentes para que podamos entender que fueron cómplices de encubrir actos que son gravísimos contra niños y niñas, contra adolescentes. Y eso no es algo que podamos permitir”, aclaró Boric, quien expuso la necesidad de dar señales claras y contundentes en el Gobierno al país respecto del rechazo a actos de connotación sexual cometidos por integrantes de la iglesia católica.

“Porque también hay una revictimización. Las víctimas lo pasan muy mal cuando estas cosas se naturalizan”, afirmó el Presidente, quien ante la pregunta del periodista Iván Valenzuela, de si la decisión de la Iglesia Católica de invitar a ambos religiosos no fue la correcta, aseguró que, en su opinión, estuvo lejos de lo que hubiera esperado.

“Yo creo que fue imprudente por parte de la iglesia (invitar a Ezzati y Errázuriz)”, aclaró.

"Hay una revictimización. Las víctimas lo pasan muy mal cuando estas cosas se naturalizan... fue imprudente por parte de la Iglesia", indica el presidente Boric



EN VIVO por #T13Central » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/1B8yJ7p8ZV — T13 (@T13) March 14, 2022

Del mismo modo, aclaró que la posible llegada del sacerdote jesuita Felipe Berríos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo como nuevo coordinador nacional de campamentos, no es algo de lo que él esté enterado y que se haya aprobado.

Mientras el presidente se fue en contra de autoridades de la Iglesia encubridoras, el ministro de Vivienda negó la existencia de...👇https://t.co/mWlNqylkmW — Publimetro (@PublimetroChile) March 13, 2022

“Lo que pasa es yo no he nombrado a nadie. Acá, los ministros están armando sus equipos y el ministro (Carlos) Montes había convidado a Felipe Berríos a formar parte de un consejo externo, no es un cargo específico. Y, por lo tanto, eso se va a reevaluar a la luz de los antecedentes que hayan. Lo vamos a conversar con el ministro Montes, pero nuestra prioridad, en este tipo de casos, es la de estar siempre con las víctimas”, finalizó.