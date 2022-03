El método Yarza: transparencia en busca de confianza

Cambio de gobierno, pero eso le importa poco al Covid-19, que está azotando algunas partes del mundo con nuevas olas. En Chile, la administración Boric las espera con un elaborado programa que mantendrá y mejorará las políticas anticovid. La ministra de Salud, María Begoña Yarza, ya lejos de La Moneda, donde no volverá a haber informes Covid, entregó los detalles en el Cesfam Barros Luco, en San Miguel, donde las autoridades llegaron a “escuchar” a los pacientes.

Oir a los usuarios de la salud pública y comunicar en busca de generar confianzas son los ejes del método Yarza para enfrentar los próximos días de la pandemia, escuchando también, a los expertos. La idea es “mejorar esa institucionalidad, darle mayor transparencia y cerrar la incertidumbre con relación a la toma de decisiones, que la comunidad científica pueda usar los datos, que participen los territorios, los alcaldes, los gobernadores…”.

En concreto, se creará una Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia, compuesto por equipos técnicos del Ministerio de Salud, organizado a través de una secretaría técnica, y que comenzará a instalarse paulatinamente durante las próximas semanas.

Aparte, habrá un Consejo Asesor externo, como el que ya existía en el gobierno de Sebastián Piñera, y que será dirigido por una doctora que ya formaba parte del consejo: Ximena Aguilera, y que contará con voces del mundo académico.

Jerárquicamente superior a la Comision Nacional, estará el Comité Interministerial de Respuesta a la Pandemia, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, con Ayarza y ministros de otros rubros clave. Será convocado únicamente cuando se quieran tomar decisiones de mayor impacto, como “un control más estricto de las fronteras o si queremos implementar, ante la amenaza de una nueva variante, limitaciones a la movilidad o cierre de sectores, que no es algo que deseamos, pero que es parte de las herramientas”, según explicó el Subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado.

En tanto, se presentó a Christian García, doctor en Salud Pública, quien va a liderar el Departamento de Epidemiología del Minsal, mientras que sobre el Plan Paso a Paso, el Minsal informó que tendrá cambios, pero por ahora va a haber “una transición, nada se hará de un día para otro”.

Las autoridades informaron que se va a prolongar la alerta sanitaria, no sólo para las estrategias que tienen que ver con la pandemia, sino también para los problemas de salud que han sido postergados. “Hay más de 2 mil niños que quedaron huérfanos, hay que hacerse cargo, no solo desde Salud, sino desde los otros ministerios también. Tenemos 85 mil personas que necesitan rehabilitación. Son cifras enormes y no son números, son personas y familias y aquí tiene que estar el Estado”, dijo la ministra de Salud.

Fernando Araos, subsecretario de Redes Asistenciales, complementó que “anunciaremos próximamente un plan de salud mental para los trabajadores de la Salud. Así como un plan de recuperación de salud mental para los ciudadanos. Y seguiremos trabajando para recuperar la actividad quirúrgica, de atención de especialidades, de atención primaria, que ha debido suspenderse”.

Clases presenciales: de acuerdo a porcentaje de vacunación en cada sala

Tal como había anunciado, el Colegio de Profesores insistió con las nuevas autoridades sobre la necesidad de revisar los protocolos de retorno a clases presenciales y obligatorias. Su presidente, Carlos Díaz, declaró que “esperamos que el nuevo gobierno escuche. El protocolo debe ir acompañado de insumos y recursos. El aforo es central, hacer doble jornada es una alternativa, depende de cada comunidad educativa”.

“Nos imaginamos que en la conversación, el Colegio de Profesores va a estar”, adelantó Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud Pública, quien agregó que “Salud se compromete a una relación más directa con los centros escolares y comunidades educativas”.

El nuevo ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, detalló que “queremos que las comunidades logren acordar, con mucha autonomía y flexibilidad, cómo hacer ingresos o almuerzos”.

Como argumento para la presencialidad, el gobierno anterior indicó el alto nivel de vacunación, lo que se mantendrá, aunque el aforo se reestudiará. De acuerdo a la doctora Ximena Aguilera, que encabezará el Consejo Asesor, “planteamos que si bien una vacunación muy alta, los promedios pueden ocultar diferencias muy marcadas. Sugerimos a la autoridad que para liberar el aforo se exigiera un cierto nivel de inmunización por aula y no el promedio nacional, porque puede haber salas con muy baja cobertura. Ese umbral lo propusimos en 90% y la autoridad estableció 80%. Vamos a ver ahora”.