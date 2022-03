“Hay situaciones que no se previeron”: la reflexión de Cariola tras incidentes durante visita de Siches a La Araucanía

La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se refirió al ataque sufrido este lunes por la comitiva encabezada por la nueva ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, en su primera visita a La Araucanía en el cargo.

El incidente ocurrió cuando la secretaria de Estado se movilizaba en medio de una caravana de vehículos hacia la comunidad de Temucuicui, lugar donde reside la familia Catrillanca y donde Camilo, uno de sus integrantes, fue asesinado por efectivos policiales. Los vehículos fueron repelidos del lugar en medio de disparos al aire, activando los protocolos de emergencia.

Ante el hecho, la parlamentaria comunista señaló en conversación con el programa Tu Día de Canal 13 que “la violencia nunca puede ser considerada como algo bueno. Este es un problema que no es solo del gobierno del Presidente Boric, sino que se arrastra desde hace muchos años”.

“Me sentí tranquila en un contexto complejo”, explicó la ministra del Interior, respecto a lo ocurrido en Ercilla la mañana de este...👇https://t.co/EoYBfVlBeW — Publimetro (@PublimetroChile) March 15, 2022

“Creo que de fondo hay una situación que no está resuelta y que hay que resolver políticamente. Hay que tomar medidas de precaución, no hay que pecar de confiados. Hay situaciones que no se previeron, poner en riesgo a un equipo ministerial es una situación bastante compleja”, apuntó Cariola.

La diputada enfatizó que “me parece que cualquier acción relacionada con La Araucanía hay que planificarla con mucha cautela”.

Tras ser preguntada si cree que hubo problemas de organización, la militante del PC afirmó que “yo no conozco los detalles de cómo se organizó. Me enteré como cualquier ciudadana que iba a asistir a La Araucanía”.

“Me pareció positiva la señal política del gobierno con una comitiva interministerial. Pero es evidente que esto tiene una complejidad mucho más profunda y hay que hacer el análisis de qué fue lo que ocurrió. Este tipo de cosas no pueden pasar”, concluyó.