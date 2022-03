Marcelo Catrillanca tras emboscada a Izkia Siches: “Esto va a seguir ocurriendo”

Marcelo Catrillanca, padre del fallecido comunero mapuche Camilo Catrillanca, indicó que los conflictos en la Macrozona Sur “seguirán ocurriendo”. Esto luego del ataque con disparos que recibió la comitiva liderada por la ministra del Interior Izkia Siches hacia la comunidad de Temucuicui donde fue asesinado el comunero el año 2018.

“Yo no puedo comentar lo que ocurrió en el camino, pero quiero decir que quiero saludar a la ministra porque creo que hay buenas intenciones del Gobierno, y eso nosotros lo valoramos. Lo que haya pasado en el camino, tenemos que resolverlo dentro de la comunidad. Por lo tanto, vamos a conversar. Pero no puedo decir qué fue lo que paso, porque no tengo idea. Pero sí la visita fue muy improvisada, entonces no podemos decir que esto se hizo con tiempo”.

Catrillanca también manifestó que “no puedo decir quienes son, pero tampoco puedo decir que nosotros conversamos con mucha gente de la comunidad. Nunca conversamos. Pensé que la reunión era familiar, una conversa protocolar, nada más”.”Solamente conversar sobre el tema familiar que teníamos nosotros porque sabemos que la situación es delicada. Pero igual hay que entender de que en este país no estamos en condiciones, no tenemos confianza con los gobiernos. Por lo tanto, recién se está abriendo un espacio”, dijo.

Finalmente, afirmó: “Para los gobiernos nunca ha sido fácil, porque los gobiernos anteriores nos han mentido. Creo que esto va a seguir ocurriendo en la misma situación. Hay que armar los lazos de confianza”.

Luego del ataque, fue el padre de Camilo Catrillanca quien solicitó a la caravana retornar a una zona segura y se dirigieron hacia subcomisaría de Ercilla donde llegó la ministra de Interior, tras ser rescatada por personal especializado de Carabineros.

Minutos antes, Catrillanca había sostenido un diálogo con la Secretaria de Estado, indicándole que llegarían “sin novedad” hacia la comunidad.

La intención de Siches era llegar hasta el tractor donde fue asesinado el comunero para realizar un acto simbólico.

Algunos de los periodistas que iban con la caravana afirmaron que los balazos fueron realizados al aire. En el lugar también se presenciaron columnas de humo negro.