Mujer relata brutal golpiza recibida por enajenado conductor en San Bernardo

Una brutal golpiza recibió una mujer tras chocar un vehículo en San Bernardo.

La traumática situación ocurrió luego que la joven cambiara de pista, provocando la furia del violento conductor, quien la chocó.

[ Pelea de conductores en Macul: Fiscalía pide prisión preventiva por homicidio frustrado y Tribunal la rechaza ]

Debido a esto, el sujeto, que iba junto a su pareja embarazada y un niño, comenzó a insultarla y realizarle gestos amenazantes, siendo grabado por la víctima, momento en que todo empeoró según relató en el programa Mucho Gusto de Mega.

“Cuando lo empecé a grabar, me quitó mi teléfono. Me bajé para poder recuperlo y el tipo me empezó a golpear de una manera brutal. La esposa o pareja que él tenía también me tomó del pelo. (...) Si no es porque gente llegó a ayudarme, este tipo me hubiera matado a patadas”, señaló la víctima.

Revisa el video aquí