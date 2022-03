El intenso día de diputado De la Carrera: respondió a Erika Olivera y criticó presidencia de Lorena Pizarro en DD.HH.

Gonzalo de la Carrera tuvo un intenso día de trabajo legislativo y eso lo hizo notar en sus redes sociales, donde el diputado republicano lanzó una serie de críticas a las diputadas Érika Olivera y Lorena Pizarro, luego de las votaciones por el retiro de las 139 querellas del Estado en contra de los detenidos por el estallido social y la elección de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidas y Detenidos Desaparecidos (AFDD) como presidenta de la Comisión de DD.HH.

Se conoció que tras un tuit el pasado 11 de marzo, la diputada le enrostró a su colega que no le dijera las cosas a la cara.👇https://t.co/3eFsPJoM9k — Publimetro (@PublimetroChile) March 16, 2022

En su estilo, el ingeniero comercial de la UC no se hizo problemas para denostar al Partido Comunista por la elección de Pizarro, deslizar una deslealtad de Olivera al momento de abstenerse en la votación por el retiro de las querellas contra los detenidos del estallido social o criticar a la Democracia Cristiana por no apoyarlo en la elección a la presidencia de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja.

Los reclamos de De La Carrera

“Mi compromiso con mis electores fue no dejarme amedrentar jamás, fiscalizar y sacar al pizarrón a quienes votan a espaldas de sus electores. No acepto que nadie que vote con la extrema izquierda me pautee”, fue una de las dos publicaciones que De La Carrera le dedicó esta jornada a la exatleta chilena, con quien ya este martes había tenido un encontrón, que fue relatado por La Segunda, y que motivó la furibunda reacción del exvicepresidente de la ENAP.

“La Cámara de Diputados vota su más absoluto rechazo al retiro por parte del Ejecutivo de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado. Se pierde por un voto. Mire usted quién de ‘derecha’ se abstuvo, dándole el triunfo a los violentistas. ¡En Amarillo!”, insistió De La Carrera en otro tuit, en el que agregó el panel de votaciones y en el que se aprecia la abstención de Olivera y el voto favorable de Ximena Ossandón, otra parlamentaria a la que el republicano culpó de ir en contra de las definiciones políticas del bloque derechista.

Nos adjudican discursos de odio porque hablamos fuerte para defender a las víctimas de la delincuencia y terrorismo. Sin embargo Diputados Comunistas y del F.A aplauden a diputada Lorena Pizarro quien en su discurso celebra incendios a metro y saqueos como forma de “protesta” — Gonzalo de la Carrera DIPUTADO (@carreragonzalo) March 16, 2022

Como si eso no fuera suficiente, De La Carrera también tuvo espacio para irse en contra de la elección de Pizarro en la cabeza de la Comisión de DD.HH.

“Nos adjudican discursos de odio porque hablamos fuerte para defender a las víctimas de la delincuencia y terrorismo. Sin embargo, diputados comunistas y del Frente Amplio aplauden a diputada Lorena Pizarro, quien en su discurso celebra incendios a metro y saqueos como una forma de ‘protesta’”, afirmó el parlamentario, quien en otro tuit reclamó por la elección de la activista.

“El PC, a través de la diputada Lorena Pizarro, fue votada para presidir la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados. Se repite la paradoja que el partido que más ha violado los DD.HH. en el mundo quede a cargo de defender los derechos humanos de mis compatriotas”, expuso.

Para finalizar, el congresista dio cuenta de su enojo por la decisión de no continuar con el Estado de Emergencia en la Macrozona Sur y sí hacerlo en el norte del país.

“Bien por el norte, mal por la olvidada Araucanía, mal llamada Wallmapu. Hoy, la Cámara aprueba la solicitud del Presidente de la República para extender el Estado de Emergencia en el norte, por un plazo de 15 días. Recibió 142 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención (...) este Gobierno insiste en llamar al territorio de La Araucanía como Wallmapu, misma denominación que usan los narco terroristas”, cerró.

Los tuiteos de Gonzalo de la Carrera. Fuente: Twitter.

