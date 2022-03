“La visa no es mala idea”: Los dichos de Rosa Catrileo que abrieron polémica en la Convención Constitucional

Polémica se generó al interior de la Convención Constitucional tras las declaraciones de la convencional constituyente Rosa Catrileo, luego que se refiriera a la fallida visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a Temucuicui, cuando su comitiva decidió retroceder luego que se escucharan disparos en la zona.

Según rescata The Clinic, horas después de lo ocurrido, la constituyente se refirió a los hechos, señalando que “El protocolo mapuche no es llegar e ir a una casa. Uno tiene que conversar, planificar y anunciar la visita con tiempo. No es de un día para otro. Creo que la voluntad de dialogar tiene que construirse en base a confianza”

Las declaraciones de Catrileo generaron reacciones, entre ellas, la de la encuestadora Marta Lagos, quien fue bastante crítica a través de Twitter:

“Hay una ‘autoridad’ en Temuicuicui con la que se ‘negocia’ la entrada, una especie de ‘visa’, es un consejo ciudadano, ¿con quien se negocia este pasaporte? ¿El estado no existe en ese lugar?”, escribió Lagos.

Tras esas declaraciones, Catrileo recogió e ironizó con la idea de “una visa” para entrar a la Araucanía.

“Marta, Temukuykuy está en el país Mapuche. Partir por ahí, conocer como se hace política en otros parajes es lo primero. La visa no es mala idea”, expresó.

La respuesta de la constituyente generó todo tipo de respuestas entre sus colegas, principalmente aquellos que integran el bloque UDI, RN, entre otros.

La Plurinacionalidad y las autonomías territoriales indígenas en la nueva Constitución nos encaminan hacia varios "países indígenas", dentro de los que está el "país mapuche" del que habla la convencional @rkatrileo.#ConstituciónIndígena https://t.co/ONja0n22WA — Hernan Larrain M. (@HernanLarrain) March 16, 2022

Y después dicen que esta no es una Constitución indigenista, separatista y que divide a los chilenos. Hasta visa se quiere pedir para movernos de un lugar a otro del territorio nacional #paismapuche https://t.co/kKMOchko0X — Constanza Hube (@conihube) March 16, 2022

Así “avanza” la Constitución mapuche https://t.co/6bIQ5ZIZbc — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) March 16, 2022