Lonko de Temocuicui: “Podemos recibir a Siches y Boric si hablamos de restituir territorios”

Tras los disparos que impidieron el paso de la ministra de Interior Izkia Siches a Temocuicui, el lonko de dicha comunidad, Víctor Queipul Huaiquil, se refirió al hecho y aseguró que la secretaria de Estado no respeto los protocolos mapuche para visitar la zona.

En diálogo con Interferencia, Queipul manifestó que Siches no respetó “de ninguna manera” el protocolo mapuche, y que “si quieren entrar así están muy equivocados. Soy yo el que representa a la comunidad”.

De esta manera, la autoridad ancestral del lof de Temocuicui y del grupo Resistencia Mapuche Malleco (RMM) manifestó que no se comunicaron con él para informar la visita y que incluso, se enteró “por rebote” el día anterior de la llegada de una comitiva del Gobierno.

“Los asesores están equivocados, porque no saben con quién deben hablar, dialogan entre ellos. La resistencia de Malleco está viva, presente y activa”, añadió.

Queipul señaló que está dispuesto a hablar con el Gobierno “siempre y cuando la intención de las autoridades chilenas sea conversar sobre territorio y la deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche”.

“Estamos en nuestro territorio, si quieren dialogar, yo estoy dispuesto, que venga Boric, pero para establecer un diálogo serio. Pero que hablen con las autoridades ancestrales que corresponde, que hable conmigo. Yo le doy la seguridad, no la que le dio Marcelo Catrillanca. Los puedo recibir a Boric y a la ministra Siches, pero para hablar de derechos, hablemos de territorio, pero que no nos vengan a decir que somos ladrones de madera, narcotraficantes, lo que queremos nosotros es restituir nuestro territorio, si hablamos de eso, no tengo ningún problema”, decretó.

Resistencia Mapuche Malleco se adjudica disparos:

Según información de Agencia Uno, la Resistencia Mapuche Malleco (RMM), se adjudicó los disparos que impidieron la llegada de la ministra Siches hasta la comunidad de Temucuicui.