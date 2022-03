“Ándate de acá y no me vuelvas a dirigir la palabra”: desclasifican cruce entre Maite Orsini y Gonzalo de la Carrera

Un cruce habrían protagonizado los diputados Maite Orsini y Gonzalo de la Carrera, de acuerdo a lo publicado por La Tercera.

Según informa el citado medio, el viernes 11 de marzo, cuando el nuevo parlamentario le preguntó a la legisladora donde estaban las oficinas de la Cámara.

“Maite, ¿por dónde llego a las oficinas?”, le habría preguntado De la Carrera.

“¿Por qué crees que me puedes llamar públicamente scort y después pedirme favores, saco de…?, Ándate de acá y no me vuelvas a dirigir la palabra”, habría sido la respuesta de Orsini.

Cabe recordar que en 2019 De la Carrera utilizó fotos en bikini de ella para criticarla a través de Twitter.

No es su único encontrón

“Erika Olivera y Nona Ossandón son aplaudidas por las bancadas de extrema izquierda. Así votan !”, tuiteó el parlamentario también el pasado 11 de marzo.

De acuerdo a La Segunda, la diputada esa misma jornada se acercó a De la Carrera y le señaló que si él tenía un problema podían entenderse de manera personal y no a través de Twitter.

Al ser consultado el parlamentario, éste respondió que “escribí el tuit a raíz de que ella fue ovacionada por la izquierda cuando fue a votar por presidente de la Cámara. Ella vota por la izquierda muchas veces, de ahí la ovación”.