Mujer fue al Registro Civil de Argentina: No la quisieron atender y destruyó todo

En la localidad bonaerense de González Catán, una mujer fue detenida por provocar graves destrozos al interior de una oficina del Registro Civil.

Según rescata Crónica, se trató de una mujer de 47 años que acudió a la oficina para tramitar el certificado de “fe de vida” para su madre de 77 años.

Sin embargo, los funcionarios no quisieron atenderla y al parecer tampoco le entregaron una solución para obtener el documento, iniciándose una fuerte discusión entre la mujer y los funcionarios del recinto.

Fue ahí que la mujer, furiosa por la situación, comenzó a destrozar todo lo que encontró en su paso.

“¡Filmame, filmame! No me importa que me filme. Ustedes porque están ahí metidos, es una burocracia. Llamá a la Policía, quiero los trámites de mi mamá”, gritó de manera reiterada.

Tras ello, la mujer fue detenida por la policía y posteriormente enfrentó a la justicia.

La señora, identificada como Lorena del Carmen, fue liberada pocas horas después y si bien reconoció que “actúo mal”, le molestó la falta de predisposición por solucionar su problema.

“El trámite era fácil y nunca me habían hecho problema. Los empleados se burlaban de mí y me hacían señas, no quiero ni verlos a ellos. Me decían que me iban a denunciar por mis quejas. Y yo les di motivos reales para denunciarme”, expresó.

Si bien la versión inicial para negar la atención a la mujer fue que le faltaba el pasaporte sanitario para ingresar a la oficina, luego el Registro Provincial de las Personas (el Registro Civil argentino) explicó que “el certificado médico presentado por la ciudadana no cumplía con los requisitos mínimos para realizar su trámite”

“Entendemos la situación de tensión y malestar de la ciudadana, pero es obligación del Registro cumplir con la normativa vigente. No obstante, nos hemos puesto en contacto con ella para brindarle una respuesta y el asesoramiento necesario para que pueda obtener la documentación correspondiente para que de por finalizado el trámite”, cierra el comunicado.

Revisa el video a continuación: