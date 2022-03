Izkia Siches analiza su primera semana: “Me ha tocado liderar un Ministerio exigente”

La ministra del Interior, Izkia Siches, publicó un video en sus redes sociales realizando un balance de lo que ha sido su primera semana en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Una semana marcada por el viaje a La Araucanía y la fallida visita a la comunidad autónoma de Temucuicui en Ercilla, cancelada debido a los cortes de ruta y disparos al aire que recibieron a la comitiva donde se desplazaba la ministra.

”Fue una semana intensa. Me ha tocado liderar un Ministerio exigente, sin descuidar mi labor de mamá. Si bien ha sido cansador, he sentido la gratificación de trabajar por todas las personas de este país. ¡Muchas gracias a quienes me han dado su apoyo y a mi equipo!”, indicó Siches en el tuit donde compartió el video.

Mientras que en el audiovisual, la secretaria de Estado señaló que “después del cambio de mando, el lunes partimos con todo con el trabajo: reuniones con el Presidente, con el comité político, con los distintos partidos políticos de Gobierno, con nuestros subsecretarios y también con nuestro gabinete”.

”Ese mismo día lunes partimos a La Araucanía. En conjunto con distintos ministros y ministras llevamos la potencia del Estado para demostrar que no solo se requiere seguridad”, rememoró, omitiendo el incidente en Ercilla.

Posteriormente, destacó que “tuvimos reuniones en el Parlamento. Fuimos a defender el Estado de Excepción Constitucional del norte con senadores y diputados, tuvimos reuniones con Municipalidades y hoy (viernes) cerramos la semana con la reunión con todos los delegados presidenciales de Arica a Magallanes”.

”Este trabajo recién comienza, no ha estado exento de dificultades... Cuento con mi familia para hacer mi trabajo, pero debemos hacer que las instituciones se transformen y la corresponsabilidad nos permita desempañarnos en el rol como el que hoy ocupo”, sentenció la titular de Seguridad Pública.