Dan de baja a dos carabineros sorprendidos durmiendo durante patrullaje nocturno

Dos carabineros fueron dados de baja de la institución tras ser sorprendidos la madrugada de este sábado durmiendo al interior de un vehículo en pleno patrullaje en la comuna de Panquehue, Región de Valparaíso.

El insólito episodio fue denunciado por la concejal del municipio local, Gabriela Vega, quien grabó en video a los efectivos policiales pernoctando en el estacionamiento de una bomba de bencina, dentro de una camioneta privada. Todo mientras debían encontrarse en su ronda nocturna.

En el registro se puede ver cómo se acerca a despertar a los uniformados y dialogar con ellos. “¿Hola? Mi nombre es Gabriela Vega, soy concejal de la comuna. He llamado como 5 veces al retén y me dijeron que me van a enviar carabineros de Catemu y ustedes están aquí”, les dijo cuando estos abrieron la puerta.

“Es que no tenemos vehículo policial, esa es la verdad”, le respondió somnoliento uno de los policías.

“¿Y aquí en este no se pueden ir a dar una vuelta? Yo los veo desde las 11 de la noche en este auto”, los alcanzó a interpelar la concejal antes de que uno de los carabineros se percatara de que estaba siendo grabado y le cerró la puerta.

Finalmente, los uniformados prendieron el motor y dejaron el lugar.

Según consigna Radio Bío Bío, la concejal precisó que llamó a Carabineros luego de que se alertara una compleja situación en la que un sujeto portaba un arma de fuego en otro sector de la comuna.

“Carabineros estuvo como 3 horas en un servicentro de la comuna, descansando, durmiendo y estando en turno. Justamente me los topo en la Shell de Panquehue y por eso los grabé”, explicó.

Desde la institución revelaron que ambos uniformados protagonistas del video fueron dados de baja, y que se inició una investigación interna para esclarecer los hechos denunciados.