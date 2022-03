Encuesta Cadem: Presidente Boric obtiene un 50% de aprobación en su primera semana

El Presidente Gabriel Boric obtiene un 50% de aprobación en su primera semana de Gobierno, de acuerdo a la encuesta Cadem.

En un adelanto del estudio, dado a conocer por Mega, se indicó que ante la pregunta “Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno?”, un 50% aprueba.

Por su parte, un 20% desaprueba su gestión, un 6% afirmó que no aprueba ni desaprueba, mientras que un 24% no sabe o no respondió la consulta.

En tanto, los ministros mejor evaluados son Antonia Orellana, Mario Marcel y Maya Fernández.

Cabe mencionar que el apoyo al Mandatario, quien asumió el cargo el pasado 11 de marzo, es mayor en mujeres (52%) que en hombres (47%).

También, se indicó que la adhesión es mayoritaria en Santiago (55%), que en regiones (46%).