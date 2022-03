Johannes Kaiser asegura que no se pondrá vacunas de refuerzo

El diputado Johannes Kaiser descartó este fin de semana inocularse con la dosis de refuerzo para el covid-19 y en entrevista con T13 aseguró que junto a los parlamentarios del Partido Republicano oficiará al Gobierno respecto de sus cambios al Plan Paso a Paso por la necesidad de aplicar nuevas dosis de vacunas, por decreto, a la población.

[ Johannes Kaiser desata otra vez la polémica: comenzó sesión de la Cámara hablando en alemán ]

“Yo no me voy a poner las dosis de refuerzo, yo tengo preexistencia, yo genero coágulos. Yo soy un grupo de riesgo a la hora de vacunarse. Yo tengo mis dos vacunas, cumplí con lo que me exigió el Estado, me dijeron que eran dos vacunas, y ahora me dicen que son tres, cuatro, o cinco o seis y la verdad quién sabe cuántas más. Si la solución a que no funciona un medicamento es tomar más medicamento, entonces yo quiero una mejor explicación”, aseguró el congresista republicano en entrevista con el 13.

Personalmente creo que esa es una decisión individual, personal. Es una decisión que debiese tomar cada ciudadano de la mano de su médico, que se la recete. Por una razón muy sencilla: no todos los seres humanos reaccionamos igual a las medicinas. — Johannes Kaiser

En su nuevo rol de parlamentario fue que Kaiser entregó sus argumentos para criticar las medidas del Ministerio de Salud (Minsal), que en palabras del subsecretario de la cartera, Cristóbal Cuadrado, aseguró que tendrá “que revisar aspectos del Plan Paso a Paso, pero todas estas decisiones se tomarán junto con los expertos y se comunicarán de manera transparente a la ciudadanía”.

Las críticas de Johannes Kaiser

“Este país no puede seguir siendo gobernado por decretos no respaldados democráticamente por el Congreso. El Minsal no está por sobre la Constitución y no puede seguir cercenando nuestros derechos a discreción”, fue la respuesta que Kaiser entregó en sus redes sociales, las cuales reafirmó este fin de semana en t13.cl.

Un nuevo hecho de inusitada violencia se registró al interior de un bus entre una enajenada mujer y un hombre que terminó...👇https://t.co/zeQswWCiCF — Publimetro (@PublimetroChile) March 21, 2022

“Yo no soy fundamentalmente una persona que esté en contra de medidas restrictivas cuando existe un riesgo para la salud. Lo que pasa es que si se hacen, se tienen que hacer bien. Tiene que existir un respaldo científico y también político, no puede ser que estemos gobernados por decretos del Ministerio de Salud y cercenar los derechos fundamentales de los chilenos solamente por decreto”, expuso.

En esa línea aseguró que el actual Gobierno debiese replicar la experiencia de otros países que han estado a la cabeza del proceso de vacunación, como Israel, y otros, como Inglaterra y Austria, que han parado su proceso de inoculación con dosis de refuerzo, al confrontar los datos de las nuevas cepas del virus y su incidencia en la población.

Y nosotros todavía con bozal al aire libre... https://t.co/tb1KWlXGBP — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) March 18, 2022

“Si la solución a que no funciona un medicamento es tomar más medicamento, entonces yo quiero una mejor explicación (...) le recomendaría al periodismo chileno mirar un poco fuera de nuestras fronteras, mirar hacia Israel, cuáles son los datos que hay ahí, por qué en Inglaterra se eliminó el tema. Quizás sería interesante consultar a gente del Ministerio de Salud que tienen una opinión muy crítica respecto de lo que se está haciendo. No solamente hay gente adentro del Ministerio de Salud que está a favor de todo lo que ha sido esta política sanitaria, también hay gente que es muy crítica”, explicó el parlamentario, quien matizó su postura respecto de la obligatoriedad en las dosis de refuerzo.

[ Juan Sutil critica las ferias libres por elusión de impuestos: “A nadie le dan boleta” ]

“Personalmente creo que esa es una decisión individual, personal. Es una decisión que debiese tomar cada ciudadano de la mano de su médico, que se la recete. Por una razón muy sencilla: no todos los seres humanos reaccionamos igual a las medicinas. Entonces, uno puede cometer errores graves, obligar, por ejemplo, a una persona que es alérgica o que tiene muchas alergias a tomarse una vacuna que sabemos que puede provocar un efecto adverso en esa materia, me disculpará, pero no sé si eso es justificable. Por otro lado, desde que apareció la variante Ómicron, tengo entendido que su virulencia es alta -en el sentido de que se contagia mucho-, pero su gravedad es baja”, afirmó.