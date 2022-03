Nueva medida para las clases presenciales: Si quieren eliminar aforos en las salas el 80% debe estar vacunado

Los ministerios de Salud y de Educación informaron este lunes nuevas medidas para el regreso presencial obligatorio en medio de la pandemia del coronavirus.

La principal medida es que se fijó en un 80% el umbral mínimo para no tener aforos en las salas de clases, cifra que se revisará en el mes de mayo.

“Entendemos que el mínimo de vacunación del 80% nos permitiría no tener aforos en las aulas de nuestros establecimientos”, dijo el ministro de Educación Marco Ávila.

Además, se impulsará la vacunación en adultos y adultas que trabajen con niños en establecimientos educacionales, así como en estudiantes que no se han inoculado pudiendo haberlo hecho.

”Queremos acompañar al Ministerio de Salud en la promoción de una campaña de vacunación, de los adultos y adultas, que atienden a niños y niñas en los establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cuna, pero también aquellos niños que están en edad de vacunarse y que no lo han hecho aún”, explicó Ávila.

El ministro de Salud (s) Cristóbal Cuadrado, explicó que esto se realizará en el mes de mayo “porque estamos justo antes de momentos de mayor circulación viral, de todos los virus respiratorios y probablemente también vamos a ver un incremento de circulación del SARS-CoV-2″.

Jornada escolar completa

En cuanto a la jornada escolar completa, el ministro de Educación explicó que “debemos tomarnos al menos unas cuatro semanas para gradualmente ir avanzando hacia la jornada escolar completa de ocho horas”.

”Esto no es una redefinición de la jornada escolar completa, la que entendemos podemos revisar en sus contenidos. No estamos diciendo que la jornada escolar completa no va a seguir existiendo, sino más bien estamos pensando en una adaptación gradual para llegar hasta el total de horas que establece el plan de estudio”, remarcó.