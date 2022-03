Rodrigo Rojas Vade rompe el silencio tras su renuncia: “Creo que he asumido los errores que cometí, dando la cara”

El exconvencional Rodrigo Rojas Vade rompió su silencio en conversación con Mónica González en Pauta Libre.

En la entrevista con el programa de La Red relató su verdad, luego que en septiembre pasado admitiera que no tenía cáncer.

En ese sentido, señaló que es verdad que vendió propiedades. “No fue solo para pagar una cuenta, sino que un compilado de hospitalizaciones, que fueron 17 en total”.

Respecto al tema médico, indicó que “hace 9 años empecé a enfermarme del estomago muy recurrentemente, con hospitalizaciones incluidas. Dentro de esos diagnostico, fui diagnosticado con sífilis”.

“Yo no niego que haya manchado la Constituyente, pero no soy el único”, advirtió el ahora ex convencionalhttps://t.co/qracmaR5KZ — Publimetro (@PublimetroChile) March 18, 2022

“Lo que pasa cuando uno enfrenta esos diagnósticos, que no es lo mismo enfrentarlos ahora 10 años después. Hace 9 años sentí mucha vergüenza, mucho temor, mucho odio contra mi mismo, que son sentimientos que vengo acarreando desde que era niño”, expresó.

Posteriormente, consultado sobre por qué se le ocurrió decir que era una leucemia, señaló que “luego de la sífilis, tuve un compromiso medular”.

“Están de hecho los programas médicos, está todo entregado al SML. Es a raíz de ese compromiso hematológico importante, que después se repitió en los años venideros, que fueron atribuidos a respuestas autoinmunes, preferí decir que era leucemia”, afirmó.

“Para descargar un poco mucha rabia”

Consultado sobre por qué fue a Plaza Dignidad, indicó que “para descargar un poco mucha rabia, como la que tenía mucha gente que estaba allí”.

Posteriormente, Rojas Vade confesó que “yo fui abusado a los 10 años, en mi barrio donde vivía” en Puente Alto.

Ante la pregunta de en qué contexto se dio, señaló que “el contexto es, contexto de niño, cuando uno tenía que andar jugando a las bolitas, a los soldaditos, que era lo que yo hacía, alguien cruza esa línea y va más allá”.

La Convención y la revelación

Rojas Vade afirmó que “creo que he asumido los errores que cometí, dando la cara, exponiendo todo lo que me ha pedido la fiscalía a través del proceso penal en el cual estoy. Por eso ofrecí primero mi renuncia a la mesa y luego a la convención”.

“Si bien, yo no niego que yo haya manchado la constituyente, no soy el único”, apuntó.

“Nunca he querido ni quitarme responsabilidad ni jugar al empate, porque no es la forma. Yo estoy preocupado de hacer mi mea culpa, de afrontar mis errores y dar la cara por ellos y es lo que he intentado hacer desde ese 4 de septiembre en adelante”, manifestó.

De igual manera, afirmó que “yo no puedo volver el tiempo atrás, intente hacer lo que creí correcto, y es obvio que me equivoque, por supuesto que me equivoque, y hoy en día estoy afrontando eso”.

#PAUTALIBRE

Rojas Vade: "Pediría disculpas a las personas que me apoyaron" https://t.co/BEDy7y5c5v — LaRed (@LaRedTV) March 21, 2022

Sobre qué le diría a sus votantes o a los que creían en él, señaló que “lo dije desde un principio, pido disculpas y lo voy a pedir siempre, pero tampoco puedo pasar toda la vida pidiendo disculpas, porque eso también no es sano para nadie, porque todos cometemos errores. Yo se que el mío es enorme y nunca me voy a quitar esa responsabilidad”.

“Siento que he tomado decisiones asumiendo toda la responsabilidad que merezco. A lo mejor quedo corto, algunos más allá harán el juicio moral si necesito más o menos castigo, pero pedir las disculpas correspondientes. Yo nunca quise burlarme de nadie, ni de los enfermos de cáncer. Al contrario, yo siempre quise gritar por ellos, lo que no pude gritar por mi mismo”, expresó.

Por último, Rojas Vade afirmó que “no justifico lo que hice, y nunca lo voy a justificar. La motivación está muy lejos de lo que se instaló en la opinión publica. Yo solo quería ayudar, quería ponerme al servicio de la causa para que las cosas cambiaran”.