Gabriel Boric se llena de críticas por “apitutar” a ex presidenta de la CUT en embajada de Argentina

El sitio Ex-Ante dio a conocer que la ex presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, está a punto de ser confirmada por el Presidente Gabriel Boric como la nueva embajadora de Chile en Argentina.

La copucha, que aún no es confirmada por el Gobierno, fue suficiente para desatar una ola de críticas en Twitter contra el Mandatario, asegurando que la militante del Partido Comunista no tiene los méritos para asumir el cargo y recordándole al magallánico que durante su campaña presidencial prometió que “ en Chile no habrá espacio para el pituto”.

El nombre de Figueroa se hizo tendencia en la red social, donde los usuarios recordaron, además, los furiosos altercados que protagonizó en el Congreso en años anteriores, durante su presidencia en la CUT.

“Si bien su nombramiento no ha sido oficializado -dado que desde Buenos Aires aún no se concede su agreement o confirmación oficial de su aceptación como representante en un país- se da por descontado que eso ocurriría en los próximos días”, anunció el informativo.