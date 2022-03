Patricia Maldonado arremete contra expresidente Piñera: “El traidor más grande de la historia”

Patricia Maldonado arremetió contra el expresidente Sebastián Piñera.

En el último capítulo de Las Indomables, programa de YouTube en donde está junto a Catalina Pulido, la expanelista de Mucho Gusto criticó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, posteriormente centró su mirada en la figura de Piñera.

“Por eso que yo nunca voy a dejar de decir que todo lo que estamos pasando hoy día, todo, todo, se lo debemos al traidor más grande de la historia, Sebastián Piñera”, afirmó Maldonado.

En ese sentido, insistió que “se lo debemos a Sebastián Piñera todo lo que hoy día estamos pasando”.

“No me cabe duda que la historia lo va a juzgar como el cobarde más grande. No tengo la menor duda que así va a ser”, expresó.

Posteriormente, Maldonado criticó a la UDI y señaló que “hay que buscar un líder, hay que levantar un líder, hay que llevar un líder, hay que empezar a prepararlo desde ahora”.

“Yo no me ofrezco como líder porque yo sería muy terrible. Haría cuatro cárceles al tiro, pa’ afuera, no dejaría ninguna cabeza en Santiago, limpiaría todo”, remató.

