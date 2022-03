El minuto de furia de Bessy Gallardo con Tere Marinovic: “Si estai casada dos veces con tipos con plata”

Agitadísima y caliente estuvo la subcomisión de Derechos Fundamentales de la CC. Bessy Gallardo perdió la paciencia y se lanzó con todo en contra de la convencional Tere Marinovic.

Gallardo exponía sobre las desigualdades entre géneros en la sociedad chilena, exponiendo como argumentos que bancos niegan créditos a mujeres; que desde niñas se indica que algunas carreras no son para ellas; entre otras cosas.

Así Marinovic le consultó en qué bancos le prohíben dar créditos a las mujeres. Me gustaría saber cuáles son las carreras que están vedadas para las mujeres”.

“No sé si estamos viviendo en otra parte, usted viene llegando de Afganistán o qué, pero yo no he visto bancos que prohíban créditos ni carreras que estén prohibidas ni nada por el estilo”, arremetió.

Y Bessy no se calló. “¿Si vengo llegando de Afganistán? No, fíjate Teresa, no vengo llegando de Afganistán. No lo conozco. Ahora, claro, entiendo que como tienes un marido que tiene plata, entonces muy probablemente no se te han negado esas cosas”, arremetió.

“Prejuicio”, le decía Marinovic.

“Ahora, si quieres exponer la cuenta bancaria de tu marido no tengo ningún problema flaca, en serio. De verdad, porque a ti te gusta caricaturizarlo todo, entonces caricaturicemos, pero de cara al país (...) todos sabemos que te has casado dos veces con dos tipos con plata, amiga. Déjate de caricaturizar, déjate de hacer el ridículo”.

Las reacciones en redes

