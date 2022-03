Fabiola Campillai critica a Luciano Cruz-Coke por votar a favor de ley que busca endurecer las penas a quienes queman iglesias

La senadora Fabiola Campillai votó este miércoles en contra del proyecto de Ley que busca endurecer las penas contra quienes cometan el delito de quemar lugares de culto.

La iniciativa legal llegó de la mano de la votación favorable del senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), entre otros, quien en su argumento para aprobar el proyecto estableció como esencial el daño patrimonial que tras el estallido social de 2019 se hizo en varias iglesias del país por parte de manifestantes de las marchas sociales.

El emplazamiento de Campillai a Cruz-Coke

Su argumento no fue compartido por Campillai, quien luego de la intervención de Cruz-Coke en el hemiciclo, que en su discurso nombró a varios recintos religiosos quemados durante el estallido social, le pidió al senador derechista recordar los nombres de las “personas mutiladas” y “violadas dentro de las dependencias de las comisarías” más que las emblemáticas construcciones destruidas.

“Yo voto en contra de este proyecto porque esta ley ya tiene una tipificación. Yo respeto a la iglesia católica, soy católica, respeto a todas las iglesias, pero quiero hablarle al senador que decía que habían 29 iglesias en el sur. No recuerdos cuántas en la Región Metropolitana. Preguntarle a él si sabe, ¿cuántas personas fuimos mutiladas? Preguntarle. ¿Cuántas personas fueron violadas dentro de las dependencias de las comisarías? Preguntarle si sabe, ¿cuántas personas fueron asesinadas por agentes del Estado? Ojalá, me gustaría que me diera una respuesta”, inició la senadora independiente, primera no vidente en el Congreso Nacional, quien luego apuntó sus cuestionamientos directamente hacia su colega de hemiciclo.

“Decirle al señor Cruz-Coke, que así como memoriza los nombres de las iglesias, que fueron atacadas, también debiera memorizar a los mutilados, como Gustavo Gatica (...) o que fueron asesinados, como don Cristian Valdebenito, como Romario Veloso, en el norte; como Álex Núñez. Y yo creo que no me alcanzaría el día para nombrarle las personas que hoy piden justicia, al igual que yo. Que pedimos que las penas para los violadores a los Derechos Humanos sean más fuertes. Que pedimos que nos ayuden a la verdad, a la justicia y a la reparación. ¡Ojalá, eso se pensara aquí! ¡Y no condenar sólo algunos delitos! Sino condenar todos estos delitos”, afirmó la congresista.

Con esa misma ímpetu con la que condenan esto, que también se pronuncien para condenar, subir las penas y para perseguir a los violadores de DDHH que hoy, han dejado a miles de victimas en este país.



Intervención completa en https://t.co/sXU28TUgTp pic.twitter.com/YuPU78Tc0B — Fabiola Campillai Senadora (@DignidadFabiola) March 23, 2022

En su alocución, Campillai aseguró además que le dio “una vergüenza estar hablando de penas y no hablar de las penas a los violadores a los derechos humanos, que realmente nos tiene que importar, porque somos muchas las personas a las que se nos arrebató los ojos”.

“Jamás se nos va a devolver lo que se nos arrebató, las vidas. Llamo a realmente ser humanos y hoy, en vez de criminalizar a nuestros compañeros que están en la cárcel con una prisión preventiva de años, se vote la ley de indulto en su favor”, finalizó.