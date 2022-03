Marta Colombo hace historia: es la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Medicina

La doctora Marta Colombo Campbell se transformó este miércoles en la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Medicina, galardón que comenzó a entregarse desde 2002.

Dicho premio es patrocinado por la Academia Chilena de Medicina, la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile, la Asociación Chilena de Facultades de Medicina y el Colegio Médico de Chile.

Premio Nacional de Medicina 2022

Felicitamos a la Dra. Marta Colombo, primera mujer en obtener el Premio Nacional de Medicina, desde su creación en el año 2002 👏👏👏

Colombo es medica cirujana de la Pontificia Universidad Católica y es especialista en neurología infantil. Entre sus obras está el haber participado de la creación del Instituto de Nutrición y Tecnología de lao Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile en 1973, implementar el plan piloto para el diagnóstico neonatal de fenilquetonuria, que posteriormente se convirtió en el Programa Nacional de Búsqueda masiva de fenilquetonuria e hipotiroidismo congénito.

También fue profesora titular de la Universidad de Chile, siendo formadora de profesionales en temas de neurología infantil, y fue jefa del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del Hospital Carlos Van Buren.

“Me faltan las palabras para agradecer donde estamos hoy día con este premio. Es para mí un gran honor, y creo que no es sólo para mí, porque he trabajado con tantas personas que me han ayudado. Yo creo que ellos son los que me han permitido estar aquí”, señaló Colombo en declaraciones consignadas por 24 Horas.