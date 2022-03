Daniela Bonvallet denuncia amenazas tras polémica en restaurante: “Soy una simple concejala que no gana millones”

Daniela Bonvallet usó sus redes sociales para denunciar que a una semana de la polémica que protagonizó en un restaurante de Ñuñoa, donde un video y un parte policial dieron cuenta de su discusión suya con un empleado del local, a quien trató de ser “un simple miserable, muerto de hambre”, ha recibido innumerables amenazas y violentas fotografías de su fallecido padre.

Fue en una de sus historias de Instagram donde la hija del exfutbolista y comentarista deportivo, Eduardo Bonvallet, denunció ser víctima de una gran cantidad de insultos y amenazas de usuarios que le criticaron su actitud con el trabajador y dueño del restaurante.

Los descargos de Daniela Bonvallet

“Estoy cansada, llevo siete días así con insultos. Soy una simple concejala que no gana millones y que mi rol es ayudar a los vecinos”, es una de las publicaciones que la concejala subió a su Instagram, donde aseguró que incluso en algunas de ellas le han mandado fotos de la muerte de su padre.

“Las fotos que me mandan de mi papá con algo en el cuello, muerto, no las voy a publicar”, afirmó.

“Pueden leer la agresividad, escogí los mensajes al azar, hay más fuertes. Mi Instagram nunca ha sido así (...) tanto odio en el corazón”, expuso la concejala, quien insistió en que su rol “es ayudar a los vecinos” y “fiscalizar a la alcaldesa”.

Awww. Están haciendo una noticia para ocultar otras, es fácil irse contra la única mujer de derecha que les molesta. Ya te contaré... — Daniela Bonvallet Setti (@danibonvallet) March 13, 2022

“Nací con mil cámaras de TV en mi cabeza, mi vida siempre ha sido pública sin que yo lo quiera. Decidí ser concejala para retribuir el amor que me han dado siempre. Esto para mí es demasiado”, recordó Bonvallet, quien además insistió en su inocencia respecto del conflicto suscitado en el restaurante.

“Dicen que maltraté a alguien y lo que he vivido y han vivido mis hijos no tiene nombre (...) gano 800 mil pesos y con eso mantengo a mis hijos y con mucho orgullo. Jamás he sido millonaria porque mi padre donaba su sueldo y sigo pagando donde lo enterré, porque cuando murió no tenía ni un peso. El éxito viene y va, la plata viene y va. Jamás, jamás denigraría a un trabajador. Dije lo de las patentes porque me enojé (no puedo entrar en detalles) porque los emprendedores saben que lucho porque no les cierren los locales (...) y más información no puedo dar (...) vean los concejos municipales y vean como lucho por cada trabajador”, enfatizó.

