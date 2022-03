Fabiola Campillai pide a presidenta de la Convención que elimine al Senado de la futura Constitución

Fabiola Campillai pidió este jueves a la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, que promueva la eliminación del Senado en la futura redacción de la nueva Constitución.

En una visita a la CC, la senadora independiente, elegida con la primera mayoría nacional, enfatizó en la necesidad de prescindir de la Cámara Alta del Congreso Nacional puesto que en ella “se entrampan las leyes”.

Están en contra de dar siquiera una señal de humanidad. El Senado no puede existir. — Fabiola Campillai

“Le voy a pedir un favor tan grande que creo que represento a un pueblo completo: que por favor el Senado se elimine, por favor, no lo necesitamos, ahí se entrampan las leyes y no quieren reparar todo lo que pasó”, sostuvo la legisladora en su visita a la Convención.

Son sólo puestos para las personas que están acostumbradas a sus privilegios, nada más. — Fabiola Campillai

Diferencias con senadores de oposición

Los dichos de Campillai llegan un día después de votar en contra en el Congreso a una ley que buscaba aumentar las penas para quienes queman los lugares de culto y de cuestionar al senador Luciano Cruz-Coke por darle más importancia a los templos religiosos que a las víctimas del estallido social.

“Están en contra de dar siquiera una señal de humanidad. El Senado no puede existir”, le expuso Campillai a Quinteros, a quien le pidió que “de corazón” acaben con esta institucionalidad.

“Se lo pido de corazón, la verdad. Son sólo puestos para las personas que están acostumbradas a sus privilegios, nada más”, afirmó.

“Si supiera lo que pasó, la verdad es que ayer me sentí muy mal. Ayer me faltaron el respeto terriblemente. Se me condicionó el voto para la ley de amnistía pidiéndome que pidiera el indulto a los presos de Punta Peuco (...) no puedo creer la comparación que están haciendo desde la derecha”, comentó la senadora en relación al requerimiento del senador Manuel José Ossandón (RN).

La parlamentaria detalló que fue “el senador Ossandón. Él y creo que la derecha completa quiere la libertad de esos delincuentes. Se me dijo que soy un símbolo y que me saltaría quizás cuántas cosas pidiendo esa libertad de esos presos que no lo merecen, jamás la pediría porque le faltaría el respeto a un país completo”.