Izkia Siches hizo enojar a alcaldesa: “Si pillo a una persona en Las Condes, es rubio y con apellido, no pasa nada”

La ministra del Interior, Izkia Siches, participó este jueves en Agenda Política, de Icare, donde criticó al sistema judicial chileno.

“Si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen, y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada. Si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido; si lo pillo en La Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa y agarro a los niños y violento a toda una comunidad”.

“Ese es un sistema judicial que hay que ir a mirar, porque eso crea esta sensación de diferencias, y eso nos hace mal como país, nos divide, nos segrega y da la sensación que no hay una justicia que es homogénea y que no es mi justicia y no la reconozco como tal ”, añadió.

Se enojó la alcaldesa

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, le contestó a través de su Twitter a la ministra del Interior.

“No use el nombre de nuestra comuna para desviar el foco de la realidad: retiro de querellas, amnistía a delincuentes y permiso dominical a terroristas. No caiga en caricaturas odiosas y hágase cargo”, sostuvo.