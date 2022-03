Madre de joven que murió en linchamiento en La Florida pide justicia: “No era un delincuente”

Cecilia Whalter, la madre del joven que murió en el linchamiento realizado por vecinos en La Florida al confundirlo con un ladrón, pidió justicia por su hijo.

En conversación con CHV Noticias, la mujer remarcó que el joven “no era un delincuente”, luego que él intentara refugiarse en una casa para intentar esconderse de un intento de robo.

El hombre de 22 años compartía con su amigo de infancia cuando de un auto bajaron sujetos para asaltarlo y a...👇https://t.co/ym4Ixtl6wH — Publimetro (@PublimetroChile) March 23, 2022

Allí, la dueña de casa alertó a sus vecinos, pensando que era un asalto, tras lo cual el joven fue brutalmente golpeado por un grupo de personas, lo que le provocó la muerte.

Al respecto, Whalter afirmó que “son asesinos. lo que hicieron fue asesinar a un niño, a un cabro”.

“Yo quiero justicia, no me lo van a devolver, pero por lo menos voy a hacer que conozcan a mi Matías, que no era un delincuente”, afirmó la mujer.