Concejales de Antofagasta recuerdan a Karen Rojo: “Decía ser la reina y nadie le quitaría la corona”

Karen Rojo en fuga. Así se llama la noticia probablemente de semana. Y es que la exalcaldesa de Antofagasta, salió del país tras ser condenada a cinco años y un día de cárcel efectiva por fraude al fisco.

Antes de conocerse la decisión de la Corte Suprema, ya Rojo estaba en el avión con destino a Holanda.

De acuerdo a La Tercera, pagó 950 mil pesos al contado por un pasaje y aseguró que retornaría el 10 de abril, levantando las sospechas de la trabajadora de la línea área, acostumbrada que los pasajes para Europa los compren con meses de anticipación y no el mismo día.

La PDI mediante un comunicado, explicó que “ayer 23 de marzo de 2022, la ex autoridad local, salió del territorio nacional por el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez”.

Concejales hablan

En conversación con “Tu Día”, los concejales de Antofagasta, Camilo Kong y Luis Aguilera, revelaron impactantes pasajes de la otrora jefa comunal.

La alcaldesa ha tomado muy malas decisiones desde un comienzo, en el principio de la investigación se le dieron salidas alternativas que no aceptó porque tozudamente y fiel a su estilo, porque no me impresiona nada de lo que está haciendo, decía que era inocente y lo manifestó en el video donde se despedía. Ella no aceptó nunca su culpabilidad ”, comentó Luis.

“Yo sé que mucha gente la quiere en Antofagasta, ella logró ganarse el cariño de muchas personas porque era bastante trabajadora, pero tenía una suerte de buscarse enemistades gratuitamente. Se declaraba independiente, por lo tanto, cerraba la puerta a la izquierda y derecha y de alguna manera se cerraban las puertas como comuna”, consignó Aguilera.

Kong, por su parte, precisó que “siempre teníamos que ser bien cuidadosos. Efectivamente nosotros tuvimos un montón de episodios, donde no sé, por ejemplo, se paraba y terminaba el concejo dejándonos a todos nosotros de seguir participando de este. Después tuvieron que repetir el concejo. Siempre recuerdo una, en medio de la pandemia, se dio una situación reprochable de que había gente que vendía parte de las ayudas sociales que recibía y ella también reprochaba esto, siendo que por otro lado era una persona que había cometido fraude al fisco”.