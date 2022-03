Horrible hallazgo: pasajero que viajaba desde Puerto Natales a Punta Arenas llegó fallecido

Este jueves cerca de las 13.00 horas, se dio cuenta de un terrible hecho al interior de un bus en Punta Arenas.

De acuerdo a El Pingüino, el deceso ocurrió en una máquina de la empresa Bus Sur desde Puerto Natales.

Según los antecedentes, el último contacto que habría tenido la tripulación del bus con el hombre, fue a la altura de Villa Tehuelches, donde el auxiliar lo habría visto despierto.

Luego de ello y como muchas personas duermen en las casi tres horas de viaje que existen entre Punta Arenas y Natales, no se percataron de que algo no andaba bien, hasta que se llegó al terminal de Avenida Colón, donde el hombre ya no reaccionó.

Los sujetos fueron sorprendidos robando en locales comerciales. Video no registra golpes.👇https://t.co/PTSW2I6wLW — Publimetro (@PublimetroChile) March 25, 2022

“Alrededor de las 13:00 horas se nos informa que una persona adulta estaría fallecida al interior del bus. A la concurrencia de Carabineros se solicita el SAMU, quienes constatan el fallecimiento y se toma contacto con el fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de Labocar, para poder esclarecer cómo ocurrieron los hechos”, dijo el teniente de la Primera Comisaría, Henry González.

Los primeros peritajes descartaron la intervención de terceros, atribuyéndose el fallecimiento a un posible problema cardiaco, lo que deberá ser confirmado por el Servicio Médico Legal, hasta donde fue trasladado para la autopsia respectiva.