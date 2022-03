Carabinera herida en marcha estudiantil: “Nos tiraron piedras, nos pegaron. Venían decididos a todo estos niños”

La Sargento de Carabineros de Chile, Carmen Figueroa, resultó herida en la marcha estudiantil convocada por la Confech durante la jornada del viernes 25 de marzo, y desde el hospital dio su versión del supuesto ataque.

En una entrevista a Meganoticias junto al conductor Rodrigo Sepúlveda, la uniformada contó que: “Estábamos cortando el tránsito en Miraflores con O’Higgins (Alameda). Como veía que los estudiantes se dirigían a nosotros de todos lados, me replegué... Ahí nos quedamos los tres funcionarios. Pensamos que estudiantes seguirían en su marcha hacia el poniente, pero nos empezaron a gritar cosas y nos lanzaban ‘camotes’ de cemento”.

Posteriormente, comentó que los estudiantes “salieron detrás de nosotros y nos replegamos por la Alameda hacia arriba. En un punto nos encerraron y nos tiraron piedras, nos pegaron. Venían decididos a todo estos niños. Eran puros estudiantes”.

Finalmente, Figueroa expresó que no entendía la actitud de los jóvenes. “No me explicaba la agresividad de ellos contra nosotros. Yo tengo tres hijos hombres... Es una sensación horrible. Ellos no discuten, solo van a pegarnos. Yo solo hago mi función, cumplo con mi deber”.

Cabe recordar que en la misma manifestación, un carabinero le disparó a un estudiante de 19 años, quien hasta el momento se encuentra hospitalizado en la Posta Central. Mientras que, el uniformado fue dado en libertad por la justicia.