Presidente puertas adentro: Cómo es la rutina de Gabriel Boric al interior de La Moneda

A semanas de haber asumido como Presidente de la República, el diario La Tercera hizo un seguimiento del día a día de Gabriel Boric al interior de La Moneda.

“Llega alrededor de las 7 de la mañana acompañado de su pareja, la directora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, y de sus escoltas”.

Recorre las dependencias presentándose ante los demás funcionarios y visita las oficinas de los otros ministros para analizar los temas que han hecho noticia, como el fallido viaje de Izkia Siches a La Araucanía, la presión por el quinto retiro de los fondos de pensión y la violencia en las marchas estudiantiles, señaló el medio.

En esas visitas aprovecha de presentarse y saludar a los antiguos trabajadores de La Moneda. “Me interesa que nos sintamos parte de lo mismo, más allá de las diferencias políticas que pueda haber, estamos echando a andar el mismo buque, ustedes son tan importantes como los que estamos en otros cargos. Así que, de verdad, muchas gracias por su pega”, les dijo a los funcionarios, se lee en el reportaje.

“Trabajadores del Palacio cuentan que el Presidente se pasea por los pasillos preguntando quiénes trabajan en cada oficina y observando detalles del edificio. Incluso, lo han visto en la cocina en más de una ocasión, donde dicen que no consume bebidas, solo agua y café”.

Foto La Tercera

Almuerza a las 13.30, de preferencia solo, aprovechando de leer y escuchar música, como lo hacía desde la universidad. “Pocas veces almuerza con más personas y no ha pedido un menú especial. Es decir, come lo mismo que los demás funcionarios de Palacio. Por ejemplo, el miércoles almorzó carbonada, al igual que todos”.

No tiene una hora fija de salida, pero por lo general es el último en retirarse. “El martes, por ejemplo, se retiró del Palacio a las 22.39. Recién saliendo de La Moneda. Días de intenso trabajo para poder desplegarnos como gobierno por todo Chile y así cumplir el mandato que ustedes nos dieran , escribió en su cuenta de Twitter. No les recomiendo quedarse hasta que me vaya , le ha dicho a su equipo en varias ocasiones”.

Otra cosa es con guitarra

En su oficina instaló un escritorio más pequeño“ parecido al que tenía Salvador Allende” y ubicó un collage, con la palabra “dignidad” que le regalaron en el acto cultural en La Pintana. En su despacho también tiene una guitarra que le regaló el exministro de la Segpres Juan José Ossa, junto al siguiente mensaje: “Otra cosa es con guitarra”.

Lo que no ha cambiado aún es el retrato de Bernardo O’Higgins que tenía Sebastián Piñera, comentó el diario, dando cuenta de la interna del Presidente en La Moneda.