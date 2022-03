Sin mesas y sentados en el suelo: Apoderados denuncian malas condiciones en escuela en Litueche

Una grave situación se dio a conocer esta semana en el matinal Tu Día de Canal 13, un grupo de apoderados de la Escuela Básica Cardenal Raúl Silva Henríquez denuncian problemas en el funcionamiento de la escuela: los estudiantes de tercero básico tenían clases en el suelo, usando las sillas como escritorios improvisados.

Alumnos de 3° básico tenían clases en el suelo. Fuente: Canal 13

La situación se hizo pública gracias a la concejala Fresia Hernández, quien al ingresar al establecimiento dio cuenta de las graves faltas de mobiliario en el establecimiento pese a tener los recursos suficientes aprobados por el Municipio de la comuna.

Según los apoderados, los problemas irían mucho más allá de la falta de mobiliario para realizar las clases, sino que a través de fotos y videos, podrían evidenciar el mal estado de los baños del colegio, que no contarían con las medidas de higiene necesarias para el funcionamiento del colegio, además de la falta de profesores para realizar las clases.

Malas condiciones en Escuela Básica en Litueche. Fuente: Canal 13

“Hay falta de profesores, no hay auxiliares de aseo, no hay inspectores, el director está con licencia, entonces quiero saber que está pasando. Hay niños que no tienen clases, a mi hijo lo dejaron botado, dos días solos en el patio sin clases y no le avisaron a nadie”, señaló una de las apoderadas al programa de Canal 13.

Pese a las marchas, movilizaciones y haber solicitado reuniones con el Alcalde de Litueche, René Acuña, no han recibido respuestas sobre la situación que afecta el desarrollo de sus hijos.