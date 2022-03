Impactante denuncia de violencia intrafamiliar en “Aquí somos todos”: “Me orinó, defecó, me robó todo lo que tenía para mi hijo y para mi bebé”

Una grave denuncia realizó una mujer durante este lunes en “Aquí somos Todos”, con respecto al padre del hijo que espera.

“Voy a ser madre y he tenido un embarazo terrible. Estuve secuestrada 7 días y la justicia no hace nada para ayudarme”, dijo Ester.

Conoció al sujeto a través de redes sociales, y después de unos cinco meses de relación comenzaron los maltratos, que ya han terminado con cuatro denuncias de violencia intrafamiliar.

“Me tiró contra una muralla y me pegaba combos y patadas”, relató Ester, graficando el primer hecho de violencia intrafamiliar, en agosto de 2021.

Ya lo más grave ocurrió con un secuestro. “Estuvo 7 días denigrándome como mujer (…) Me cortó la boca, me orinó, defecó, me robó todo lo que tenía para mi hijo y para mi bebé”, explicó Ester, quien precisó que fue secuestrada en su departamento.

“Me violó, me puso corriente en los genitales, me hizo comer caca, me dio patadas hasta que se cansó. Me produjo lesiones al interior del útero, estando embarazada”, reveló.

El sujeto la tiene amenazada con secuestrarla nuevamente. Además, le robó ahorros, cerca de $800 mil.