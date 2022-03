Carabinero que disparó a estudiante en marcha: “Pensé sinceramente que iba a perder la vida”

El viernes pasado se realizó una marcha convocada por la Confech, que terminó en graves incidentes, incluso un estudiante con impactos de bala.

Un carabinero disparó su arma de servicio, impactando al joven en el tórax. Durante esa tarde se dio a conocer el audio del efectivo de tránsito, donde explicaba que había hecho uso de su arma porque tu integridad estaba amenazada.

Ahora en conversación con T13, el carabinero explicó los hechos. “La situación fue muy difícil porque me sentí afectado en mi integridad física. Pensé sinceramente que iba a perder la vida. Tengo familiares esperándome en la casa, entonces eso es lo primero que se te pasa por la cabeza”, relató el funcionario la misma tarde del viernes en que ocurrió el hecho.

[ “Hice uso de mi arma de fuego…Me estaban pegando entre 15 a 20”: el audio del carabinero que disparó a estudiante ]

“Yo no quise hacerle daño a nadie, fue sin querer porque yo disparé al suelo. Solo estaba desviando el tránsito para resguardar a las personas”, precisó.

El suboficial indicó que “estaba con dos colegas más, pero no los logré visualizar porque entre 15 o 20 personas me estaban agrediendo en el suelo, entonces por eso se me pasó por la mente que tenía que salir de allí”.

“Yo estaba resguardando a los manifestantes para que el tránsito vehicular no provocara ningún daño a algún manifestante. Yo solamente estaba desviando el tránsito para que ellos pudieran manifestarse pacíficamente”, precisó.

El carabinero fue formalizado y quedó bajo apercibimiento luego que la fiscalía iniciara una investigación.