Checho Hirane critica avances de la CC: “Este mamarracho que va a salir de esta Constitución”

Sergio “Checho” Hirane lanzó duras críticas este martes a los avances de la Convención Constitucional, y en su programa “Conectados”, de radio Agricultura, aseguró que le “daría vergüenza estar en la constituyente”.

Si vamos a cambiar algo, cambiémoslo por algo mejor, pero este mamarracho que va a salir de esta Constitución. — Sergio "Checho" Hirane

En el inicio de su habitual espacio radial el humorista comentó junto a su invitado, Sergio Bittar, los avances en la redacción de las normas de la nueva Constitución de Chile, instancia que aprovechó para ironizar con el acuerdo del pleno convencional respecto de cambiar el nombre de la Cámara Baja al de Cámara de Diputadas y Diputados.

“Mucha gente no le da importancia a este tema (de la redacción de la Constitución), pero para mi tiene la mayor importancia. Y estoy feliz, queridos amigos. ¿Saben por qué? Porque anoche se le puso fin a todos los problemas de Chile. Resulta que ahora ya no se va a llamar Cámara de Diputados, sino que se va a llamar Cámara de Diputadas y Diputados. Con eso, arreglamos la mitad de los problemas de nuestro país”, aseguró el comediante, quien luego explicó los motivos de “hacer mofa de esto”.

Los descargos de Checho Hirane contra la Convención

“Pareciera ser que la convención tiene la obligación de cambiar lo que tenemos. Y cuando tú cambias algo, lo cambias por algo mejor”, insistió.

La verdad es que mi me daría vergüenza estar en la constituyente. — Sergio "Checho" Hirane

“¿En qué quedó finalmente la comisión de política? Que finalmente cumplieron con el plazo, apurados, tenían que llegar antes de las 23:59 horas. Y llegaron a que Chile va a seguir teniendo un presidente, porque no lograron poner la figura de un vicepresidente o de un primer ministro de gabinete, como le querían llamar”, contó Hirane, quien hizo evidente su molestia con la idea de reformar a una de las cámaras del Parlamento.

Sergio Hirane y sus duros descargos en contra de la Convención Constitucional. Fuente: Twitter.

“Tampoco lograron eliminar una de las dos Cámaras, que han funcionado bastante bien en Chile, porque una como que siempre moderaba a la otra, siempre los proyectos se han mejorado cuando pasaban de una cámara a otra. Sin embargo, lo cambiaron por una cosa muy rara. Cámara regional, que va a tener ciertas atribuciones. El presidencialismo va a ser atenuado y la cámara va a ser asimétrica. Bueno, con esas dos palabras ya estamos al otro lado. Porque ese era el problema de Chile, teníamos un presidencialismo no atenuado, era una cosa de locos”, se quejó.

La molestia de Hirane la hizo aún más evidente cuando empezó a explicarle a sus auditores que con tantos cambios la administración del Estado se hará más engorrosa que en la actualidad.

“Nos vamos a llenar de burocracia y no vamos a solucionar ningún problema. ¿Por qué estamos cambiando esto? No era que necesitábamos tener menos abusos, necesitábamos protegernos más del Estado. Está ocurriendo todo lo contrario”, afirmó, no sin antes descargar su furia en contra de los convencionales.

Checho Hirane se refirió este martes al avance de los convencionales en la redacción de la Constitución. Fuente: Radio Agricultura.

“Si vamos a cambiar algo, cambiémoslo por algo mejor, pero este mamarracho que va a salir de esta Constitución, querido amigo, la verdad es que mi me daría vergüenza estar en la constituyente”, finalizó.