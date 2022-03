Redes se rinden ante Neme y aplauden round con mujer que se tomó casa en Quilpué

Durante este fin de semana se hizo viral la reacción de una mujer y su hijo, que se tomaran una vivienda en Quilpué mientras el dueño se encontraba de vacaciones.

La mujer mostró la posesión efectiva de la vivienda para defender su actuar, argumentando que la casa “estaba vacía hace rato”.

Este martes en “Mucho Gusto”, Carolina Martínez tuvo un tenso round con José Antonio Neme, quien dijo no creerle.

“Yo asumo que está diciendo la verdad, que tiene necesidades y no lo voy a poner en duda, pero una persona que va al Conservador de Bienes Raíces, que averigua si hay o no cuentas pendientes, que hace un trabajo de ir a ver documentos públicos a ver si una vivienda está desocupada o no, hace cuánto se habitó, eso no lo hace una persona en un impulso; eso es algo planificado”, le dijo el conductor.

La mujer dijo que espera que le entreguen su casa propia, para poder dejar la vivienda que se tomó y le respondió a Neme que los trámites “no los hice en un día tampoco. Fui con la asistente social”.

“Nos está mintiendo en la cara pues”, dijo Neme ofuscado.

“Yo vengo con mi caso social hace rato. Averigüé con la asistente (social) y le dije ‘señorita, ya no doy más’. Yo le dije que estaba desesperada, la desesperación me llevó a esto”, aseguró.

“Si hice toda una averiguación de documentación legal, eso quiere decir que yo planeé tomarme esa casa, eso es todo lo que yo estoy diciendo. Está bien, hay una parte de víctima y otra que no es tan víctima, es todo lo que to digo, perdón que sea tan políticamente incorrecto” , dijo Neme.

“Yo no soy víctima, yo lo hice y tenía que averiguar a dónde me estaba metiendo, porque ¿cómo me iba a meter en una casa habitada?”, se defendió Carolina.

El viral que la arrojó a la fama

le ♬ sonido original - Acción Ciudadana Chile @accionciudadanachile 🔴 USURPADORES DE CASAS SE LAS SABEN POR LIBRO ▪️Este registro expone en toda su magnitud el módus operandi de estos verdaderos delincuentes que disfrazan la necesidad con tomar lo que no les pertenece . Bueno lo positivo que el Senado despacho Ley de " arrendararios Rebeldes" En lo fundamental, el proyecto establece:Medida precautoria de restitución anticipada del inmueble y el lanzamiento del arrendatario demandado, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.#Con greso #ch

