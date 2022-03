Habla dueño del departamento saqueado: “Me golpearon con violencia extrema”

En el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, este martes se vivió un grave incidente en el que encapuchados ingresaron a un departamento ubicado en la Alameda, pleno Centro de Santiago y comenzaron a lanzar sus pertenencias por la ventana.

Claudio Pacheco, dueño del inmueble se refirió a los hechos en una nota de CHV Noticias, donde señaló que una turba cercana a las 60 personas entró a su departamento, lo golpearon y lanzaron sus muebles por la ventana. Además le habrían robado su teléfono.

“Entré a mi habitación y a los 5 minutos aproximadamente siento que hay fuertes golpes y una turba quería entrar, y no se pudo hacer nada, lógico, cuando llegué a la puerta ya estaba rota y los tipos ya estaban entrando”, dijo el afectado ante las cámaras.

La víctima debió dirigirse a la ex Posta Central debido a los golpes que recibió durante el saqueo, además de un corte profundo en una de sus piernas. “No lo pude evitar, eran muchos, los tipos con una violencia extrema me golpearon, me patearon, no pude defenderme más”, agregó Pacheco.

Según lo relatado por la víctima al noticiero, habrían sido las personas con las que comparte la vivienda quienes habrían tenido un altercado con los encapuchados: según los vecinos habrían mostrado sus genitales desde la ventana, lo que habría motivado el ataque.

Desde el Gobierno calificaron como “gravísimos”, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve declaró que “nos querellaremos contra quienes resulten responsables. Es un hecho inaceptable que ingresen a una vivienda particular para agredir y saquear”.

La víctima se encuentra en el proceso de avalúo de los daños para comenzar acciones legales contra quienes ingresaron a su departamento.