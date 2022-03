Los 10 mejores lugares de EU para visitar en 2022

A un par de semanas de que lleguen las vacaciones de Semana Santa, muchas personas ya piensan en los lugares que visitarán para salir de su rutina.

Los 10 mejores lugares para visitar en Estados Unidos

Aunque hay una gran variedad de sitios a los que se puede acudir, el sitio especializado TripAdvisor realizó un top 10 de los mejores lugares para disfrutar en el país de las barras y las estrellas.

Con el nombre Best of the Best publicó su selección de experiencias, playas y lugares para visitar.

Todos los lugares de la edición fueron elegidos, tras analizar lo que ofrecen a los viajeros.

Así, se pueden encontrar sitios de lujo como Hawái e improbables como Asheville, en Carolina del Norte.

Estos es el top 10 de las ciudades para visitar en EU:

1. Isla de Hawái, Hawái

Es un auténtico paraíso. Maravilla a sus visitantes con su abundante vegetación y sus hermosas playas. Las atracciones favoritas son: el Parque Nacional de los Volcanes de Cumbre de Mauna Kea y el Jardín y reserva biológica tropical.

2. Charleston, Carolina del Sur

En algunas ciudades del gigante norteamericano es posible hallar ciudades con encanto al estilo europeo, y una de ellas es Charleston.

El sitio recomienda tomar el histórico en un carruaje o carroza de Old South Carriege. De esta forma, los turistas van a volver a la época colonial con las narraciones de los guías certificados y desfrutarán de las vistas de la ciudad, mientras viajan en una carreta tirada por caballos.

3. Branson, Missouri

El portal especializado asegura que Branson cuenta con una gran cantidad de posibilidades para unas vacaciones memorables.

Durante su visita puede disfrutar de la belleza y la aventura de las montañas Ozark y tres lagos prístinos; jugar algunos de los mejores golf del Medio Oeste; visitar museos; relajarse en balnearios y disfrutar de las muchas boutiques, galerías y puntos de venta”, anotan.

4. Moab, Utah

Es especial para los amantes del senderismo y todos los que gustan estar en contacto con la naturaleza. Es un destino de aventuras al aire libre, cañones y paisajes de roca roja. Ahí, también se puede practicar ciclismo de montaña y escalada en roca.

Otros lugares para visitar en este año