Bernardo Fontaine deja la escoba en redes sociales y Convencionales lo desmienten

“Los trabajadores ya no serán más dueños de sus ahorros previsionales”, con esa frase el economista Bernardo Fontaine encendió las alertas en las redes sociales, al señalar en una entrevista a LUN que los chilenos “no podrán heredar sus fondos si mueren antes de pensionarse”.

Esto, luego que la Convención Constitucional aprobara la iniciativa “No+AFP”, para ser votada en el Pleno, y rechazara la iniciativa “Con mi plata no”.

Rápidamente su nombre se convirtió en trending tópic y salieron voces a desmentir su información, como el propio ex vicepresidente de la CC, Jaime Bassa, señalando que “siembra incertidumbre”.

Benito Baranda, por su parte, explicó a radio Cooperativa que “lo que estamos discutiendo es el derecho a la seguridad social, los principios de esa seguridad. Los ahorros nadie los va a quitar, igual esa plata pertenece a las personas que la hemos ahorrado en este tiempo”, señalando que solo cambiará la forma en que se administrarán los fondos.

Queda mucho paño por cortar

Pero, según la economista y académica de la Universidad de Talca, Andrea Bentancor, no se puede hablar de monopolio en la recaudación y administración de los fondos de pensiones -como señaló Fontaine- porque “aún queda mucho paño por cortar”.

“Si se mira “No+AFP” ciertamente establece muchos detalles de diseño en ese sentido. Pero si se mira la de los convencionales, que pasó a discusión en particular, la bajada es más general. Sí establece que será un sistema de seguridad público, pero de esa redacción yo no descarto ni aseguro nada. El diseño concreto podría incluir una entidad que licite administración de fondos ya recaudados. Es decir, que se apoye vía licitación en agentes especializados en maximizar el retorno de ahorros. Lo otro importante a considerar es que seguridad social es más que las AFP, incluye maternidad, paternidad, accidentes, desempleo, etc. etc. Entonces, estamos hablando de principios generales sobre muchos temas que van más allá de las AFP, incluye a la SUSESO, a las Cajas de Compensaciones, a las Mutuales de Seguridad, etc. Las innovaciones y actualizaciones a todo esto se irán haciendo con leyes, en el Congreso”.

“Por ahora es poco lo que se puede decir, más allá de destacar que queda paño por cortar y que lo que salga posiblemente será compatible con más de un diseño”, explicó la académica a Publimetro.