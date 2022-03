Gobernador de la RM propone que Metro de Santiago habilite vagones exclusivos para mujeres

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, manifestó este jueves que las autoridades que se encuentran participando de la campaña educativa para erradicar el acoso hacia las mujeres en espacios públicos, deberían considerar la idea de habilitar vagones exclusivos para mujeres en el Metro de Santiago.

Entrevistado en Expreso Bío Bío, la autoridad regional, que ha participado de reuniones con policías, ministerios, dirigentas estudiantiles y representantes del Metro y del Transantiago, indicó que tal medida debiera ser considerada en un futuro cercano.

Evaluemos (...) veamos la evidencia de lo que ha pasado con esta medida en países como Japón, India, México y Brasil. — Claudio Orrego

“Me parece que hay que estudiarlo. No se puede cerrar a priori a una cosa que las mismas dirigentas estudiantiles, la vocera de la Confech, están planteando porque se sienten inseguras”, argumentó Orrego.

Reticencias a la propuesta de Orrego

La propuesta del gobernador metropolitano se contrapone a la de la actual ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien ha sido concluyente para manifestarse en contra de dicha propuesta, pues a su criterio, aquello terminaría normalizando el acoso.

Hay que hacer una campaña de cambio de cultura, además hay una nueva ley de acoso que establece penas de cárcel y multas, pero la pregunta es: ¿Qué hacemos mientras tanto? Se puede crear una alternativa voluntaria, porque no estamos planteando una segregación obligatoria. — Claudio Orrego

No obstante ello, Orrego recalcó que hay muchas mujeres que se sienten inseguras en el transporte público. Así, instó a que “lo evaluemos, que veamos la evidencia de lo que ha pasado con esta medida en países como Japón, India, México y Brasil”.

“Claramente hay que hacer una campaña de cambio de cultura, además hay una nueva ley de acoso que establece penas de cárcel y multas, pero la pregunta es: ¿Qué hacemos mientras tanto? Se puede crear una alternativa voluntaria, porque no estamos planteando una segregación obligatoria”, puntualizó, al tiempo que insistió en que esta no se trata de una medida que “atente contra la libertad y tampoco que sea algo que normalice el acoso, más bien lo visibiliza”.

“Les pido a las autoridades que no nos cerremos a priori. Discutamos, pongamos la evidencia. Si los problemas son más que las bondades, no lo hagamos, pero no cerremos el debate antes de”, concluyó.