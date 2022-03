Kena Lorenzini renuncia a RD: “He sido víctima de un linchamiento público”

Kena Lorenzini, concejala de Ñuñoa, informó este jueves que renunció a Revolución Democrática (RD), luego que el partido suspendiera su militancia tras ser denunciada por una asesora suya de acoso laboral.

A través de una carta dirigida a RD, la activista manifestó que su decisión se debe a que “en los pasados meses he sido víctima de un linchamiento público del cual ustedes han participado activamente”.

A través de un comunicado, RD comunicó su decisión de suspender a la concejala de Ñuñoa de sus derechos y obligaciones como miembro del partido👇https://t.co/RuHPtZaFlZ — Publimetro (@PublimetroChile) March 25, 2022

Agregó que dicho “linchamiento”, tuvo su origen “en una frase equivocada mía, de tratar de jocosamente, en forma inadecuada, de ‘esclava blanca’ a mi asistente, todo ello en un espacio público en que ella no estaba presente”.

“Se ha buscado destruir una trayectoria de más de 35 años de militancia feminista”, aseguró la concejala.

“Entiendo que ustedes tienen un problema en su génesis, su enorme dependencia de las redes sociales y, especialmente, de Twitter, y que en esos espacios la jauría de un pequeño grupo de allegados a RD ha pedido mi destrucción. Lo anterior no puede significar mi ejecución pública, por parte de ustedes, sin siquiera haberme dado la oportunidad de escucharme. Un Partido Político que tiene como fin, auto declarado, de recoger y canalizar las demandas de un pueblo y renovar la política, no puede caer en la no escucha de su militancia, no puede convertirse en un Tribunal de la Inquisición”, agregó.

Lorenzini expresó que “las prácticas seguidas en mi contra por Revolución Democrática no son ni revolucionarias, ni democráticas, ni menos responden a un intento de renovar la práctica política, sino que representan lo más añejo de la antigua política, aquello que la condujo al descrédito. Para su obrar se han atrevido, incluso, a usar un pseudo lenguaje feminista, para llevar a cabo una política de cancelación de una mujer feminista”.

“Esto no se lo habrían hecho a un militante hombre, ha habido ejemplos anteriores que todos conocemos. Por el comportamiento descrito y práctica política, he decidido no formar parte de esta organización y presentar mi renuncia indeclinable a la militancia de este partido político”, concluyó.

Revisa la carta