Las brutales declaraciones de las denunciantes de Tito Fernández: amenazas con dagas y violaciones

En el programa de La Red, “Jaque Matus”, hablaron las tres denunciantes de Humberto Baeza, nombre del folclorista “Tito Fernández” fue formalizado en 2020 por los delitos de violación y abuso sexual

Evelyn Gómez, Edith Pozo y Karim Zetkin, relataron cómo llegaron a formar parte la secta “Tallis”, donde aseguran que fueron abusadas y violadas.

Evelyn Gómez relata que las mujeres admiraban al maestro, que no sabían que se trataba del compositor.

Luego de que varias clases, que se realizaban todos los miércoles, le llegó un correo para ser iniciada por el maestro. Luego del primer encuentro en solitario con Tito Fernández, recibió una daga con el nombre de una diosa y “si la googleas no existe”.

“Él de pie, con la daga en la mano derecha, se acerca y la siento aquí, en mi cuello, mientras me decía: Repite conmigo. Y me hizo hacer un juramento de que íbamos a tener siete encuentros para afianzar esta unión con la logia Tallis”, relató.

“Él siempre quiso que nosotros fuéramos sus amantes”, añadió.

Por otro lado, Edith Pozo, relata que en el primer encuentro en solitario con el maestro, “él se acercó y me agarró a besos y no supe cómo reaccionar, como era una persona mayor, el maestro de la escuela, mi primer instinto fue de defenderme , pero agarró todo lo que quiso”.

Karim Zetkin aseguró que Tito Fernández “era un cantinflas del esoterismo, salpicaba conocimiento de aquí y allá, el chamullo, en ese tiempo yo no era capaz de verlo”.

Pero con el paso de los encuentros, Karim le envió un correo “y lo cité como horas antes de la reunión que era de todos y le digo: ‘vengo a entregarte todo porque no quiero tener nada tuyo. Tú eres un abusador, una mierda de persona, me das asco. Y yo me voy a encargar que otras mujeres lo sepan’, por eso estamos acá”.