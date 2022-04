“Por las buenas o por las malas”: Encapuchados toman fundo y echan a familia en Ralco

En un video se ve la amenaza que un grupo de cinco hombres encapuchados realiza a una familia, tras tomarse el fundo San Miguel de Callaqui, en la comuna de Alto Biobío.

“Escuchen, aquí nosotros entramos y no vamos a salir, la entrada está bloqueada, así que el plazo es tres semanas para que se vayan (...) Ahora nosotros andamos de forma pacífica, dialogando. Usted lo toma o lo deja. Sale por las buenas o sale por las malas”, advierten ante la incredulidad de la familia que intentó conversar con ellos.

Fue la madrugada del 26 de marzo cuando un total de 12 encapuchados armados ingresaron al fundo perteneciente a Otto Wild (80 años), ubicado en el sector de Ralco.

Desde entonces han pasado 5 días de fallidas conversaciones y los afectados acusan no tener respuesta de las autoridades, criticando la nula presencia de Carabineros en la zona.

Encapuchados

Philipp Wild, hijo de Otto Wild, indicó al medio Puranoticia que “estamos desalojando nuestro espacio, sacando nuestras cosas personales, desarmando la casa y los muebles. Yo no digo que hemos bajado los brazos, pero lo que pasa es que ellos van a quemarnos, entonces prefiero tener las cosas afuera y ahí ver qué pasa”.

Wild indicó que serán alojados en hogares de amigos hasta encontrar una nueva residencia. “No tenemos dónde ir. Hace cinco años ya nos habían quemado dos veces, así que sé qué significa eso”, consignó.

”Ellos nos están robando nuestra tierra y el Gobierno no está tratando de ayudarnos. Es como si alguien entrara a su casa y le roba la tele, y él no discute con usted de quién es la tele, él simplemente la roba”, añadió.

El grupo, denominado “Jóvenes conscientes de Lob Kallaqui”, indicó en redes sociales que “ante el nulo avance, a través de la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), hemos tomado la decisión de hacer ingreso al fundo San Miguel de Callaqui, en manos del latifundista Otto Wild, de nacionalidad suiza”.

”Denunciamos los abusos por años de este latifundista (Otto Wild), que llegó usurpando territorio, avalado por la OEA, generando la pérdida de nuestro antiguo territorio, llevándonos a la reducción, (empobrecimiento y conflicto de asinamiento) y la destrucción del itrofill mongen (biodiversidad)”, añadieron.

Además, advirtieron que “cualquier acción hostil contra miembros de la recuperación, no dudaremos en defender nuestra integridad”.

Al respecto, Phillips Wild aseguró que “dicen que sus abuelos y abuelas vivieron acá, y eso es mentira. Si quien conoce la historia de Alto Biobío, acá jamás han vivido indígenas. Cuando vino el blanco (en relación a los extranjeros), aquí no era nada. Los indígenas vinieron de Argentina hacia acá. Yo sé todo el mal que han hecho en Argentina, pero no es culpa mía”. ”Los corretearon para acá y acá los dejaron tranquilos, pero no puede ser que ellos vengan ahora a decir que esto es de ellos porque no es así”, agregó.

Familia

Además, Wild afirmó que “podemos compartir el campo, podemos buscar alguna solución, pero ellos no quieren. Ellos no quieren compartir la tele, la quieren tener sólo para ellos”.

También, lamentó que sus padres “están muy mal psicológicamente, porque se está como en un vacío. Uno no sabe nada. Yo a nadie le haría lo que están haciendo estas personas con nosotros. Jamás haría algo así”.

Finalmente, advirtió que “todo Alto Biobío está en peligro, incluso el pueblo, porque también lo quieren. Quieren a todos los blancos afuera, dueños de fundo o quien sea, quieren a todos afuera. (...) Cuando tengan los fundos acá arriba, van a eliminar el pueblo”, sentenció.

Revisa aquí el video que publicó Cooperativa.