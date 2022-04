Rechazan temor de la derecha a “manotazo” a las AFP

Sesion N.77 Pleno Convencion Constitucional 31/03/2022 Santiago, 31 de marzo de 2022. El Pleno vota en general y particular el segundo informe de la comisión sobre Sistemas de Conocimientos. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile (JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE/JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE)

La propiedad de los fondos previsionales y la idea de que podrían ser expropiados se tomó ayer los pasillos de la Convención Constitucional. Bernardo Fontaine (Ind. RN Evópoli) aseguró que se está dando el marco para que no solo el dinero que se recaude a futuro pase a un sistema solidario, como indica el programa de gobierno actual, sino que también se incluiyan los fondos que hoy tienen las AFP, de acuedo a lo que se ha votado en la Convención. Recibió algunos apoyos y muchas críticas.

Fontaine dijo en Las Últimas Noticias que con la nueva Constitución, “los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales”.

Ayer reafirmó sus dichos y comentó que “claro que el texto de la Constitución no va a decir que se expropien los fondos, pero entre el programa de Boric, las declaraciones de la ministra del Interior, Izkia Siches, y lo que se está votando en la Convención, se va a dar el marco para que haya un ‘manotazo’ en la futura reforma de pensiones”.

Todo se generó cuando el pleno de la CC rechazó las normas generales que establecía la iniciativa popular de norma conocida como “Con Mi Plata, No”, que buscaba dejar escrito en la Carta Magna la imposibilidad de que los fondos que ya están ahorrados, sean pasados a un sistema público.

A eso se sumó que se ha rechazado esa misma idea en la Comisión de Derechos Fundamentales y en el Pleno. Encima, el propio Pleno sí dio curso a otra iniciativa totalmente opuesto, la de “No + AFP”, que va en la línea del programa de gobierno.

Francisco Orrego, impulsor de “Con Mi Plata, No”, se mostró muy molesto por la negativa de los constituyentes a aprobar su propuesta, pues fue la que obtuvo mayor cantidad de firmas al momento de recibir los apoyos populares.

“La Convención había anunciado que la participación sería fundamental para tomar decisiones, pero no es tán escuchando a la gente. Nos mintieron. Esto es muy grave y va en camino de la estatización y nacionalización de los fondos de pensiones”, aseguró Orrego.

Desde la Convención no fueron pocas las voces que desmintieron las afirmaciones de Fontaine. “La Constitución actual no dice nada y nada se ha expropiado”, explicó Fernando Atria (Apruebo Dignidad), una idea que rea rmó Mauricio Daza (Independientes por una Nueva Constitución): “Desde 2008 la ley establece un componente solidario en el sistema previsional (el pilar solidario), lo que no derogó la propiedad de los trabajadores sobre sus fondos”.

César Valenzuela (Colectivo Socialista) hizo el mismo análisis y agregó que “las noticias sobre la expropiación de fondos son falsas. No hay ninguna iniciativa ni, por tanto, se ha votado nada que pretenda expropiar fondos (...) Espero que no se sigan amplificando estas fakes news”.

Teresa Marinovic (Chile Libre) apoyó a Fontaine, pues como expresó en Mega, “se rechazó en la comisión y en el pleno nuestra propuesta de que no se puede expropiar. También se rechazó que fueran heredables. Dicen que el Estado solo va a administrarlos, pero sabemos la capacidad que tiene el Estado de diluir fondos, como en Argentina”.

Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo) comentó que “yo no estoy de acuerdo con expropiaciones de fondos previsionales, pero de ahí a armar que lo que se está votando es el n de la transmisibilidad (que sean heredables) es una irresponsabilidad”.