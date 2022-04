Protestas en Plaza Baquedano: una mujer atropellada por Carabineros y un bus incendiado

Una mujer atropellada por un vehículo de Carabineros y un bus del sistema del transporte público Red incendiado fue el saldo de las protestas que se produjeron el viernes en el sector de la Plaza Baquedano.

Tras iniciarse las manifestaciones en el lugar, personal de la policía uniformada llegó al lugar y un vehículo de Control de Orden Público (COP) de Carabineros atropelló a una mujer, que fue trasladada a la Posta Central.

Al respecto, la capitán Pamela Sandoval, del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, declaró que “durante el trabajo por contener desórdenes, por parte de Personal de Control de Orden Público, uno de los vehículos que operaba en el lugar atropelló accidentalmente a una persona, quien se encontraba participando en los incidentes”.

Del mismo modo, señaló que “esta persona fue auxiliada por otros participantes que la ayudaron a salir del lugar, sin poder ser identificada”.

“Carabineros realizó de oficio la denuncia correspondiente a la Fiscalía, e inicio inmediatamente la búsqueda de la persona afectada. Localizándola en la Posta Central, quien era una mujer y está siendo atendida en ese centro asistencial”, agregó.

Nuevas imágenes de la joven atropellada por carro de @Carabdechile en sector de Parque Forestal.

Video: @tv_piola pic.twitter.com/1SBcYam9Ry — PIENSAPRENSA 313,1 mil Seguidores (@PiensaPrensa) April 2, 2022

A este hecho, se suma que en el mismo sector manifestantes quemaron un bus del sistema del transporte público Red.

La máquina, del recorrido 210, que llevaba pasajeros, fue abordado por un grupo de sujetos en Alameda con Irene Morales que obligó al conductor y a las personas que iban en su interior a bajarse, para luego proceder a incendiar el bus.

Pero la acción de un carro lanzaaguas de Carabineros evitó que el motor y la estructura del interior del bus resultaran dañados.

El chofer de la máquina relató que “la mayoría eran menores de edad, entre 12 a 15 años, después apareció un grupo con más edad con máscaras. Me hicieron detener con piedras, empezaron a reventar los vidrios y me dijeron bajen, bajen, no es nada en contra suya, es contra Carabineros”.