Monsalve tras reunión clave por los hechos en la Macrozona Sur: “Bajo amenazas y hechos de violencia no hay posibilidad de diálogo”

Luego de sostener una reunión extraordinaria en La Moneda con Carabineros y la Policía de Investigaciones a raíz de los ataques incendiarios en Contulmo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que bajo amenazas y hechos de violencia, no existe posibilidad de diálogo ni acuerdo con el Gobierno.

El subsecretario sostuvo que “el Gobierno, desde el primer día, tomó medidas para fortalecer las capacidades de las policías en la provincia de Arauco, en la región de Araucanía. Hoy día las capacidades que las policías tienen son muy superiores a las que tenían antes del término del estado de excepción”.

Monsalve informó que en la reunión “hemos tomado una serie de medidas que van a regir de manera inmediata para seguir fortaleciendo las capacidades de las policías para un mandato que ningún gobierno puede abandonar, que es la seguridad pública”.

Detalló que van a continuar con la estrategia mandatada por el Gobierno para enfrentar esta situación, que posee tres ejes: seguridad, combatir la pobreza en la zona y el diálogo.

Ataques en Contulmo (AgenciaUNO)

“¿Con quién vamos a conversar? ¿Con quién vamos a dialogar? Con todos aquellos que estén disponibles a alcanzar la paz y la tranquilidad que merece todo el territorio nacional. Bajo amenazas y bajo hechos de violencia no hay posibilidad ni de diálogo ni de acuerdo con el Gobierno”, estableció.

Respecto a las amenazas y ultimátum que planteó la RML, Monsalve aseguró que “nosotros nos tomamos en serio cualquier comunicado que coloque una amenaza sobre la seguridad de la población, no lo menospreciamos, por eso hemos tenido un comité policial en el día de hoy, justamente para tomar medidas que permitan anticipar las capacidades del Estado para proteger a la población”.

Aunque no especificó fechas, el subsecretario confirmó que tanto él como la ministra del Interior, Izkia Siches, volverán a viajar a las regiones del sur. “Tenemos un compromiso y evidentemente vamos a viajar tanto a la región del Biobío, como a la región de La Araucanía, a la región de Los Ríos y la región de Los Lagos... el Estado no puede retirarse de ningún territorio, porque el diálogo no puede retirarse de ningún territorio”.