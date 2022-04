Yáñez: “Los problemas no los vamos a resolver solo reformando a Carabineros”

El General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió a su relación con el entrante Gobierno de Gabriel Boric y la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, quienes postularon dentro de su programa una “refundación” de su institución.

En entrevista con La Tercera, el uniformado aseguró que ha sido “cordialmente atendido” por las nuevas autoridades, mientras que los problemas no se van a resolver sólo reformando a esta Fuerza de Orden.

“Yo he sido cordialmente atendido por las autoridades de gobierno, especialmente por el Presidente, por la ministra del Interior y el subsecretario, que son con quienes más me tengo que comunicar. He tenido una buena percepción de ellos por el trabajo que hacemos”, señaló.

En la misma línea, afirma que se ha generado confianza entre La Moneda y la institución, ya que han hecho en conjunto “un trabajo por fortalecer la seguridad pública día a día”, lo que demostraría que el entrante gobierno tiene un “compromiso real y sincero”.

Sin embargo, el General Director niega que cambiar profundamente a Carabineros sea la solución absoluta a los problemas advertidos por la nueva administración: “Nosotros estamos comprometidos y haciéndonos cargo de lo que nos corresponde. (...) Estamos trabajando en una reforma, estamos haciendo cambios profundos, hemos prolongado el trabajo de formación, estamos incorporando tecnología, y muchas otras cosas, pero yo me pregunto, ¿es suficiente que solamente nosotros estemos haciendo estos cambios? ¿En qué está el resto de los actores de la sociedad?”.

“Los problemas no los vamos a resolver solo reformando a Carabineros, hay otras cosas más estructurales y tiene que haber una intervención de todos los actores”, sentenció Yáñez.

Esto lo ejemplifica con las exFuerzas Especiales de la institución: “Yo no saco nada con hacer un trabajo absoluto con los carabineros de Control de Orden Público (COP) para modernizarlos, enseñarles nuevas tácticas, nuevas estrategias, si van a venir 20 personas con intención de matar o linchar a un carabinero. La reforma queda corta ahí”.

Mientras que el discurso lo repite para la situación vivida en La Araucanía, asegurando que su tratamiento tendría responsabilidades compartidas.

“Yo no voy a descubrir la pólvora, si esto es algo que lleva muchos años. Este fenómeno ha estado presente siempre. No es una solución policial, tienen que intervenir otros actores, y en la medida en que las autoridades busquen -que es algo que no me corresponde a mí, porque son decisiones políticas- los mecanismos para abordar este tema”, explicó.