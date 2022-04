Cantante de Sinergia sufre fuerte accidente en bicicleta: deberá ser operado

Este domingo, el vocalista de Sinergia, Rodrigo “Don Rorro” Osorio, sufrió un fuerte accidente mientras entrenaba arriba de su bicicleta por las calles del cerro San Cristóbal. La caída lo obligará a someterse a una operación y cumplir al menos 3 meses de recuperación.

El también exparticipante de “The Covers” reveló el incidente a través de sus redes sociales, primero con un par de preocupantes fotos desde el centro asistencial, y luego mediante un video en el que actualizó su estado de salud y comentó el difícil panorama que se le viene.

“Como muchos de ustedes saben, tuve un accidente más o menos complicado a las 9:50 de la mañana (del domingo)”, comenzó señalando.

El cantante añadió que “subo y bajo el cerro San Cristóbal, y llevo más de 20 años haciéndolo y nunca tuve algún problema”.

“Siempre soy precavido para andar en bicicleta, pero acá me tocó que como había muchos letreros, al salir del cerro por Pedro de Valdivia me puse a la izquierda y ahí había un pequeño lomo de toro o un desnivel, que hizo que mi bicicleta quedara trancada, perdiera la estabilidad y saliera literalmente volando”, relató.

Mientras que en una de las fotos detalló la lesión principal y la más grave: “Tengo una fractura de olecranon (codo), incluso con fragmentos óseos sueltos y mucha inflamación. Salí volando y pudo ser mucho peor”, escribió.

Rodrigo "Don Rorro" Osorio sufrió un fuerte accidente en bicicleta mientras entrenaba por las calles del cerro San Cristóbal. (Captura de pantalla)

Continuando en el video, el músico aseguró que se siente afortunado de no haber pasado a lesiones mayores. “Gracias a Dios no sufrí otro daño, tengo la rodilla un poco inflamada, pero aparte de eso nada más. El casco ayudó porque sentí que impacté el suelo”, comentó.

Para finalizar, Don Rorro se dio unos segundos para agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño que recibió por parte de sus seguidores. “Gente me pregunta en qué me puede ayudar, y yo les digo que me manden pensamientos positivos y buena vibra, porque cuando a uno le pasa algo así, uno queda en shock, y yo estoy un poquito shockeado”, afirmó.

“Me preguntó por qué me paso, si no hice nada malo, porque si hubiese hecho una maniobra arriesgada o algo así, diría ‘pucha, me lo merecía’”, concluyó.