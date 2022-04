Johannes Kaiser responde a antecedentes entregados por Universidad de Innsbruck sobre sus estudios: “Y? Nunca he mentido al respecto”

El diputado Johannes Kaiser es TT en Twitter, y el motivo es un reportaje del The Clinic, sobre sus estudios en la Universidad de Innsbruck en Austria.

De acuerdo a su biografía, el exPartido Republicano terminó sus estudios de enseñanza media en la Escuela Militar en 1995, luego ingresó a la carrera de derecho en la Universidad Finis Terrae, estudios que interrumpió para viajar a Alemania.

Kaiser decidió cursar asignaturas de distintas carreras en la Universidad de Innsbruck. En su biografía enumera seis: ciencias políticas, filosofía, sociología, economía, historia y derecho.

El medio destaca que a fines de enero, el parlamentario destacó su currículum en sus redes sociales, indicando que tuvo 20 años de educación universitaria y que contaba con siete carreras en el cuerpo (en la lista incluyó teología).

🎓 Estuvo matriculado 14 años en una carrera y no la terminó: Universidad de Innsbruck revela nuevos antecedentes sobre los estudios de Johannes Kaiser en Austria.https://t.co/auOL4YxuGE — The Clinic (@thecliniccl) April 4, 2022

The Clinic se contactó con la Universidad de Innsbruck y desde el departamento de estudios de dicha institución señalaron que el diputado estuvo matriculado solo en tres carreras: historia (2001-2004), derecho (2014-2019) y ciencias políticas (2001-2015).

Sobre ciencias políticas, The Clinic preguntó a la casa de estudios si efectivamente estuvo matriculado durante 14 años, lo que fue confirmado por sus registros.

Desde la institución recalcaron que Kaiser “no ha terminado ninguno de estos programas y no tiene un título académico de la Universidad de Innsbruck”.

La respuesta de Kaiser

El equipo del diputado Johannes Kaiser indicó al medido que efectivamente el diputado no estudió siete carreras, sino que estudió ramos de siete carreras.

Además, admitieron que efectivamente el legislador estuvo matriculado durante 14 años en la carrera de ciencia políticas. Durante esos años, señalan, tomó cursos de otros programas de estudio.

En su cuenta de Twitter, Kaiser indicó que “Y? Nunca he mentido al respecto. No me arrogué título de doctor o de abogado como otros políticos. No he plagiado a nadie para sacar 1 grado y mis estudios los financié con trabajo honrado. Soy miembro de sindicato y me he ensuciado las manos solo trabajando. Alguna otra cosa?”.