La nueva arremetida de Gonzalo de la Carrera: “Delincuentes le dan la bienvenida a la primera Vice Presidenta mujer con una balacera en el Mall Florida Center”

El diputado del Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, muy activo en redes, hizo una nueva publicación en su cuenta de Twitter, en la que se refirió políticamente a la balacera en el mall Florida Center y que terminó con un guardia fallecido.

“Histórico para la izquierda. Delincuentes le dan la bienvenida a la primera Vice Presidenta mujer con una balacera en el Mall Florida Center”, comenzó escribiendo.

Agregó que: “Resultando en el lamentable fallecimiento de un guardia y otros dos heridos. Y el diálogo?”

Reacciones en redes

Entre los comentarios están algunos como: “Tu interés en solo destruir y no construir solo deja ver el egoísmo de tu sector. Quieres que el país fracase, no te importa la gente, solo el poder. Lamentable…; “No aprende nunca usted, siempre mezclando cosas para desinformar. El diálogo NO es con delincuentes, de hecho es en la Araucanía con las comunidades mapuches (no con los barcos) Y el hecho q cita ahora son delincuentes y de SANTIAGO, más encima… Bueno no le podemos pedir más”.

Una consulta, ¿cuando trabaja ?

Una consulta, ¿cuando trabaja ?

Le interesa, las noticias, ¿es reportero o Diputado?.

Asalto en el mall Florida Center

Un guardia de un camión recolector de dinero Brinks murió tras un asalto a balazos en los estacionamientos del mall Florida Center. La víctima era un exsargento de carabineros.

Un grupo entre cuatro a cinco antisociales abordó a tres vigilantes con armas de fuego de alto calibre y robaron la recaudación de dinero de cuatro tiendas comerciales (Jumbo, Easy, Casa Ideas y Servipag).

Los tres funcionarios quedaron heridos a bala y se trasladaron en el mismo camión hasta el hospital de La Florida, donde falleció uno de ellos tras recibir siete impactos de bala.

Trabajadora del supermercado Jumbo, informó de un ráfaga de balazos y fuertes estruendos perpetrados desde una camioneta blanca BMW con vidrios polarizados. El supermercado, en tanto, siguió funcionando tras el dramático suceso.